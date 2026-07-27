Galaxy Z Fold8 gập ngang với Z Flip8 gập dọc: Hai kiểu gập cho hai tệp người dùng

Cùng là điện thoại gập nhưng Samsung Galaxy Z Fold 8 và Samsung Galaxy Z Flip 8 lại phục vụ hai nhu cầu gần như trái ngược nhau. Một bên mở rộng màn hình để xử lý công việc, một bên thu gọn thiết bị để mang theo mọi lúc. Nếu đang phân vân giữa hai lựa chọn này, phần so sánh dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra mình thực sự cần gì trước khi đặt cọc.

Khác biệt cốt lõi: Fold 8 mở rộng không gian, Flip 8 thu gọn thiết bị

Việc đối chiếu hai dòng máy gập giúp bạn thấy rõ bản sắc riêng trong thiết kế và công năng thực tế của từng thiết bị. Sự khác biệt này cho thấy cách mỗi thiết bị được tối ưu hóa để hòa hợp với nhịp sống và sở thích cá nhân của từng đối tượng.

Màn hình: không gian làm việc hay khung hình dọc quen thuộc

Galaxy Z Fold 8 sở hữu màn hình 7.6 inch, tỷ lệ 4:3 khi mở ra. Tỷ lệ vuông vắn này giúp hiển thị trọn vẹn một trang tài liệu, một bảng biểu Excel hay hai ứng dụng cạnh nhau mà không bị thu nhỏ quá mức, phù hợp với người thường xuyên đọc file hoặc làm việc đa nhiệm trên điện thoại.

Fold 8 bứt phá hơn với màn hình rộng rãi

Trong khi đó, Galaxy Z Flip 8 giữ tỷ lệ 21:9 quen thuộc, đúng thói quen cầm dọc để lướt mạng xã hội hoặc xem video ngắn. Màn hình đạt độ sáng 2.600 nits, đủ để nhìn rõ nội dung ngay cả khi dùng ngoài trời nắng, một điểm cộng cho người hay quay chụp hoặc di chuyển ngoài trời.

Thiết kế: máy tính bảng thu nhỏ hay phụ kiện bỏ túi

Galaxy Z Fold 8 nặng 201g và dày 4,5mm khi mở ra. Con số này không nhẹ, nhưng đổi lại người dùng có trong tay một thiết bị đủ sức thay thế máy tính bảng cỡ nhỏ khi cần xử lý công việc ngay trên đường di chuyển.

Vẻ ngoài tinh gọn của 2 dòng sản phẩm

Galaxy Z Flip 8 đi theo hướng ngược lại với Samsung Galaxy Z Fold 8 khi sở hữu trọng lượng 180g và độ mỏng 6,1mm khi gập lại. Máy dễ dàng nằm gọn trong túi áo, túi quần hoặc một chiếc túi xách nhỏ, gần như không tạo cảm giác cồng kềnh khi mang theo cả ngày.

Samsung Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8: hợp với kiểu người dùng nào?

Từ khác biệt về màn hình và thiết kế ở trên, hai dòng máy kéo theo hai cách sử dụng khác nhau trong đời sống hằng ngày. Nhìn vào thói quen của bản thân theo hai mô tả dưới đây sẽ giúp bạn chọn đúng máy, thay vì chỉ dựa vào thông số.

Chọn Z Fold 8 nếu bạn cần một "trạm làm việc" trong túi

Z Fold 8 phù hợp với người thường xuyên xử lý tài liệu, tham gia họp trực tuyến hoặc ghi chú khi di chuyển. Không gian màn hình rộng cho phép mở cùng lúc nhiều ứng dụng, ví dụ vừa xem file PDF vừa ghi chú, mà không cần chuyển qua lại liên tục. Với người có công việc gắn liền với màn hình lớn nhưng vẫn muốn gọn nhẹ hơn laptop, đây là lựa chọn đáng cân nhắc.

Chọn Z Flip 8 nếu bạn ưu tiên gọn nhẹ và tính thời trang

Samsung Galaxy Z Flip 8 hướng đến người sáng tạo nội dung hoặc bất kỳ ai thích sự tối giản. Tính năng Flex Mode cho phép gập máy một góc 90 độ, đặt trên bàn để tự quay video hoặc gọi video call mà không cần giá đỡ. Z Flip 8 là thiết bị dành cho người ưu tiên sự tiện lợi trong những tình huống sử dụng nhanh, không muốn mang theo phụ kiện đi kèm.

So sánh Z Fold 8 và Z Flip 8

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Samsung Galaxy Z Fold 8 và Samsung Galaxy Z Flip 8 không nhắm đến cùng một nhóm người dùng nên không có máy nào vượt trội hơn máy nào. Chọn theo cách bạn dùng điện thoại mỗi ngày sẽ là căn cứ chính xác nhất. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn tìm thấy thiết bị thực sự ưng ý.