iPhone Duo chưa cần bán chạy, Samsung đã phải đối mặt với một áp lực mới

Trong nhiều năm, Samsung gần như là cái tên đại diện cho thị trường smartphone màn hình gập với phiên bản Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip. Tuy nhiên, sự xuất hiện của iPhone Duo đang tạo ra một áp lực mới cho Samsung: Apple không nhất thiết phải bán nhiều máy ngay lập tức để thay đổi cuộc chơi. Chỉ riêng việc iPhone Duo tham gia phân khúc gập cũng đủ khiến thị trường phải nhìn nhận lại tiềm năng của dòng sản phẩm này.

Áp lực lớn nhất với Samsung không nằm ở doanh số iPhone Duo

Trước khi Apple tham gia, Samsung có lợi thế lớn trong thị trường điện thoại gập. Galaxy Z Fold đã trải qua nhiều thế hệ phát triển, giúp hãng có kinh nghiệm về bản lề, màn hình linh hoạt và cách tối ưu phần mềm cho thiết bị có nhiều trạng thái sử dụng.

Tuy nhiên, iPhone Duo xuất hiện khiến vị thế này thay đổi. Điểm đáng chú ý nằm ở việc Apple đưa điện thoại gập đến nhóm người dùng vốn trung thành với iPhone - một tập khách hàng trước đây ít có lý do để cân nhắc chuyển sang thiết bị Android gập.

Trong nhiều năm, điện thoại gập vẫn được xem là sản phẩm dành cho nhóm người dùng yêu thích công nghệ mới. Dù có nhiều cải tiến, dòng máy này chưa thực sự trở thành lựa chọn phổ biến như smartphone dạng thanh truyền thống.

iPhone Duo xuất hiện khiến tạo thay đổi về vị thế cạnh tranh.

Sự xuất hiện của iPhone Duo có thể thay đổi cách người dùng nhìn nhận về phân khúc này. Khi Apple đưa một thiết kế mới vào hệ sinh thái iPhone, khác biệt hoàn toàn so với iPhone 18 Pro và iP 18 pro max được ra mắt cùng thời điểm, người dùng có thể bắt đầu đặt câu hỏi liệu chiếc điện thoại tiếp theo của mình có cần tiếp tục giữ kiểu dáng truyền thống hay không. Đây là áp lực mà Samsung phải đối mặt: không chỉ cạnh tranh về phần cứng, mà còn phải duy trì vị trí dẫn dắt trong một thị trường có thêm đối thủ sở hữu sức hút thương hiệu rất lớn.

iPhone Duo tạo sức ép lên chiến lược phát triển điện thoại gập của Samsung

Trong cuộc đua smartphone gập, Samsung hiện có lợi thế về kinh nghiệm. Hãng đã nhiều năm hoàn thiện bản Galaxy Z Fold với các cải tiến về độ bền, thiết kế mỏng hơn và khả năng sử dụng linh hoạt. Tuy nhiên, Apple có một lợi thế khác: hệ sinh thái.

Một trong những điểm khiến iPhone Duo được chú ý nằm ở cách Apple kết hợp phần cứng với iOS. Thiết bị được định hướng như sự kết hợp giữa smartphone và không gian hiển thị lớn hơn, với khả năng tận dụng màn hình trong 7,6 inch khi mở ra và màn hình ngoài 5,4 inch khi gập lại.

Điều này tạo ra một hướng cạnh tranh mới. Samsung không chỉ cần chứng minh Galaxy Z Fold có phần cứng tốt, mà còn phải tiếp tục thuyết phục người dùng rằng trải nghiệm Android trên thiết bị gập có đủ khác biệt để cạnh tranh với iPhone Duo.

Apple từng nhiều lần tạo ảnh hưởng theo cách này. iPhone X không phải smartphone đầu tiên có màn hình tràn viền, Apple Watch không phải smartwatch đầu tiên và AirPods cũng không phải tai nghe không dây đầu tiên. Nhưng khi Apple tham gia, những sản phẩm này thường nhận được sự quan tâm lớn hơn từ thị trường.

iPhone Duo được chú ý ở cách kết hợp phần cứng với iOS.

iPhone Duo có thể thay đổi cuộc chơi dù chưa trở thành mẫu máy bán chạy nhất

Một sản phẩm tiên phong không nhất thiết phải đạt doanh số cao ngay trong giai đoạn đầu để tạo ảnh hưởng. Điều quan trọng hơn là nó có thể thay đổi xu hướng phát triển của ngành.

iPhone Duo hiện vẫn thuộc nhóm thiết bị cao cấp với mức giá cao, hướng đến nhóm khách hàng muốn trải nghiệm công nghệ mới. Tại thị trường Việt Nam, nhiều đơn vị bán lẻ đã công bố giá bán iPhone Duo ngay sau sự kiện ra mắt. Theo khảo sát, iPhone Duo tại Viettel Store có giá niêm yết lần lượt là 64.990.000 VND cho bản 256GB, 71.490.000 VND cho bản 512GB, 84.490.000 VND cho bản 1TB và 103.990.000 VND cho bản 2TB.

Mức giá này cho thấy iPhone Duo đang được định vị như một sản phẩm mở đường, tương tự nhiều thiết bị cao cấp khác của Apple trước đây. Giá trị lớn nhất của sản phẩm không chỉ nằm ở số lượng bán ra, mà còn ở khả năng tạo ra nhu cầu mới và thúc đẩy thị trường phát triển.

Samsung vẫn có nhiều lợi thế trong lĩnh vực điện thoại gập, nhưng sự xuất hiện của iPhone Duo khiến cuộc chơi thay đổi. Áp lực lớn nhất không phải là Apple sẽ bán được bao nhiêu chiếc trong năm đầu tiên, mà là Apple có thể khiến người dùng bắt đầu xem điện thoại gập như một lựa chọn chính thống hay không.