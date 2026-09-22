Sau iPhone Duo, Samsung còn giữ lợi thế gì ở điện thoại gập?

Sau khi iPhone Duo xuất hiện, Samsung không còn là thương hiệu lớn duy nhất gắn với smartphone màn hình gập. Tuy nhiên, lợi thế của hãng không biến mất. Với hơn 5 năm phát triển phiên bản Galaxy Z Fold, hàng loạt thế hệ sản phẩm thương mại và kinh nghiệm tối ưu Android cho thiết bị gập, Samsung vẫn sở hữu những nền tảng quan trọng trong cuộc đua mới với Apple.

Samsung có lợi thế hơn 5 năm kinh nghiệm phát triển điện thoại gập

Samsung bắt đầu thương mại hóa phiên bản Galaxy Fold từ năm 2019, sau đó đổi tên thành Galaxy Z Fold từ thế hệ thứ hai vào năm 2020. Đến nay, hãng đã có nhiều năm kinh nghiệm phát triển thiết kế gập dạng sách (book-style) – cùng kiểu định hướng với iPhone Duo. Trong khoảng thời gian này, Samsung liên tục cải thiện các điểm yếu của smartphone gập đời đầu:

Galaxy Fold thế hệ đầu từng gặp vấn đề với lớp bảo vệ màn hình và thiết kế bản lề.

Galaxy Z Fold5 (2023) giới thiệu bản lề Flex Hinge mới, giúp máy gập phẳng hoàn toàn thay vì để lại khoảng hở.

Galaxy Z Fold6 (2024) tiếp tục giảm kích thước, cải thiện độ bền khung máy và tối ưu trải nghiệm Galaxy AI.

Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ giúp Samsung hiểu rõ những vấn đề thực tế của điện thoại gập: độ bền bản lề, cảm giác cầm nắm, cách người dùng tương tác với màn hình lớn và nhu cầu đa nhiệm.

Trong khi đó, iPhone Duo là thế hệ đầu tiên Apple tham gia thị trường này. Dù có lợi thế về hệ sinh thái iOS, Apple vẫn cần thời gian để xây dựng dữ liệu sử dụng thực tế và hoàn thiện thiết kế gập qua nhiều thế hệ sản phẩm.

Samsung có nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế smartphone gập.

Samsung vẫn có ưu thế về khả năng khai thác màn hình lớn

Một trong những lợi thế rõ nhất của Galaxy Z Fold là khả năng biến màn hình gập thành công cụ làm việc. Galaxy Z Fold 6 sở hữu màn hình ngoài 6,3 inch và màn hình chính 7,6 inch khi mở ra. Thiết bị hỗ trợ chạy nhiều ứng dụng cùng lúc, chia màn hình, kéo thả nội dung giữa các cửa sổ và sử dụng bút S Pen trên màn hình lớn. Đây là hướng tiếp cận mà Samsung đã xây dựng trong nhiều năm: biến điện thoại gập thành thiết bị thay thế một phần tablet hoặc laptop trong một số tình huống.

Trong khi đó, iPhone Duo sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch. Apple tập trung nhiều hơn vào sự chuyển đổi giữa hai trạng thái sử dụng: một chiếc iPhone nhỏ gọn khi đóng lại và thiết bị có không gian hiển thị lớn hơn khi mở ra.

Hai hãng vì vậy đang theo đuổi hai triết lý khác nhau. Samsung ưu tiên khả năng tùy biến và khai thác tối đa phần cứng. Apple ưu tiên sự đơn giản, đồng bộ và khả năng kết hợp giữa phần cứng với iOS.

iPhone Duo có kích thước màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch.

Samsung có lợi thế về công nghệ màn hình và chuỗi cung ứng

Một điểm đặc biệt trong cuộc cạnh tranh giữa Samsung và Apple là Samsung không chỉ là nhà sản xuất smartphone, mà còn sở hữu Samsung Display – một trong những doanh nghiệp hàng đầu về màn hình OLED. Công nghệ màn hình là yếu tố quan trọng nhất với điện thoại gập. Tấm nền phải đảm bảo khả năng uốn cong nhiều lần nhưng vẫn duy trì độ sáng, màu sắc và độ bền.

Samsung đã đầu tư nhiều năm vào màn hình OLED linh hoạt, phục vụ chính các bản Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip và cung cấp linh kiện cho nhiều đối tác trong ngành. Điều này tạo ra một lợi thế kép: Samsung vừa cạnh tranh với Apple ở sản phẩm cuối cùng, vừa có kinh nghiệm sản xuất linh kiện nền tảng cho thị trường điện thoại gập. Apple có thể tạo sức hút lớn khi đưa iPhone Duo vào hệ sinh thái iOS, nhưng Samsung vẫn sở hữu nền tảng phần cứng mà hãng đã xây dựng trong nhiều năm.

Samsung sở hữu lợi thế lớn về công nghệ màn hình.

iPhone Duo tạo áp lực, nhưng Samsung vẫn có khoảng cách về trải nghiệm gập

Tại thị trường Việt Nam, nhiều đơn vị bán lẻ đã công bố giá bán iPhone Duo ngay sau sự kiện ra mắt. Theo khảo sát, iPhone 18 Duo tại Viettel Store có giá niêm yết lần lượt là 64.990.000 VND cho bản 256GB, 71.490.000 VND cho bản 512GB, 84.490.000 VND cho bản 1TB và 103.990.000 VND cho bản 2TB. Mức giá này đưa iPhone Duo vào nhóm smartphone cao cấp nhất, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu điện thoại gập đầu bảng như Galaxy Z Fold.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh giữa Apple và Samsung sẽ không chỉ nằm ở giá bán hay thông số. Samsung có lợi thế về kinh nghiệm hơn 5 năm phát triển điện thoại gập, hệ thống đa nhiệm và khả năng tối ưu phần cứng. Apple lại có lợi thế về hệ sinh thái, lượng người dùng trung thành và khả năng biến công nghệ mới thành xu hướng phổ biến. Điển hình với triết lý tối ưu trải nghiệm hơn là chạy đua thông số, điều được hãng tiếp tục thể hiện rõ trên iPhone 18 và iP 18 pro max.

Sau iPhone Duo, Samsung không mất đi vị thế trong thị trường điện thoại gập. Thay vào đó, hãng phải đối mặt với một bài toán mới: tiếp tục chứng minh rằng Galaxy Z Fold không chỉ là chiếc điện thoại gập tiên phong, mà còn là lựa chọn có trải nghiệm hoàn thiện nhất trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.