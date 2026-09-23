Galaxy S25 FE với Nothing Phone (4a) Pro 5G: Chênh giá, khác biệt gì?

Samsung Galaxy S25 FE và Nothing Phone (4a) Pro 5G hướng đến người mua có ngân sách tương đối gần nhau nhưng ưu tiên sử dụng khác biệt. Khi đặt Samsung Galaxy FE cạnh một mẫu điện thoại Nothing Phone, khoản chênh giá cần được xem xét cùng độ bền thân máy, khả năng hiển thị và thời gian hỗ trợ phần mềm. Nắm rõ các khác biệt này sẽ giúp bạn biết khoản tiền chênh lệch đổi lại được những gì.

Samsung Galaxy S25 FE và Nothing Phone (4a) Pro 5G chênh nhau bao nhiêu tiền?

Samsung Galaxy S25 FE bản 8GB/128GB đang có giá 13.100.000 đồng tại CellphoneS. Mức giá này cao hơn khoảng 1,66 triệu đồng so với giá khởi điểm của Phone (4a) Pro tại Ấn Độ. Phone (4a) Pro có ba phiên bản bộ nhớ, còn Galaxy S25 FE tại CellphoneS có hai lựa chọn 128 GB và 512 GB cùng mức RAM 8 GB.

Phiên bản

Giá tham khảo

Galaxy S25 FE 8 GB/128 GB

13.100.000 đồng

Galaxy S25 FE 8 GB/512 GB

18.000.000 đồng

Phone (4a) Pro 8 GB/128 GB

Khoảng 11,44 triệu đồng (40.000 rupee)

Phone (4a) Pro 8 GB/256 GB

Khoảng 12,3 triệu đồng (43.000 rupee)

Phone (4a) Pro 12 GB/256 GB

Khoảng 13,16 triệu đồng (46.000 rupee)



Mức chênh giá hai máy khoảng 1,66 triệu đồng, dễ cân đối ngân sách.

Giá bán và ưu đãi của Galaxy S25 FE có thể thay đổi theo từng thời điểm, nên bạn cần xem lại trên trang sản phẩm trước khi đặt mua. Giá Phone (4a) Pro trong bảng được quy đổi từ giá bán tại Ấn Độ, nên mức giá này có thể chênh lệch so với giá bán chính hãng tại Việt Nam.

Samsung Galaxy S25 FE khác gì Nothing Phone (4a) Pro 5G?

Samsung Galaxy S25 FE và Phone (4a) Pro cùng hướng tới người cần điện thoại cân bằng giữa thiết kế, màn hình và hiệu năng. Tuy nhiên, mỗi hãng lại dồn thế mạnh vào 1 hướng riêng, thể hiện ở độ bền, khả năng hiển thị và hỗ trợ phần mềm.

Thiết kế và độ bền: S25 FE chiếm ưu thế về độ mỏng nhẹ và IP68

Samsung Galaxy S25 FE dày 7,4mm và nặng 190g, còn Phone (4a) Pro dày 7,95mm và nặng 210g, nên máy của Samsung cầm một tay nhẹ nhàng hơn. Đổi lại, mẫu Nothing Phone này có thân kim loại nguyên khối và cụm đèn Glyph Matrix 137 bóng LED ở mặt lưng, giúp máy dễ nhận diện giữa các mẫu điện thoại khác.

Về độ bền, Galaxy S25 FE đạt chuẩn IP68 và chịu được ngâm nước ngọt sâu 1,5 mét trong 30 phút, cao hơn chuẩn IP65 của Phone (4a) Pro. Cần lưu ý rằng Samsung không khuyến khích dùng Galaxy S25 FE ở bãi biển hoặc hồ bơi, và khả năng kháng nước của máy có thể giảm dần theo thời gian.

Màn hình Phone (4a) Pro nổi bật OLED 144Hz, độ sáng tối đa 5.000 nit

Samsung Galaxy S25 FE có màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch độ phân giải Full HD+. Trong khi đó, Phone (4a) Pro dùng tấm nền OLED 6,83 inch độ phân giải 1.260 × 2.800 pixel, nên chữ và ảnh trên mẫu Nothing Phone này hiển thị nét hơn.

Màn hình 6,7 inch độ phân giải Full HD+ hiển thị hình ảnh sắc nét.

Màn hình Phone (4a) Pro còn có tần số quét 144 Hz, cao hơn mức 120 Hz của Galaxy S25 FE. Nhờ vậy, các game hỗ trợ mức 144 Hz sẽ hiển thị chuyển động mượt hơn trên Phone (4a) Pro.

Độ sáng tối đa của Phone (4a) Pro đạt 5.000 nit so với 1.900 nit trên Galaxy S25 FE, nên máy của Nothing dễ nhìn hơn khi bạn dùng điện thoại ngoài trời. Bên cạnh đó, màn hình Phone (4a) Pro dùng công nghệ PWM tần số cao 2.160 Hz, phù hợp với người hay dùng điện thoại ở mức sáng thấp vào buổi tối.

Hiệu năng và thời gian cập nhật phần mềm

Samsung Galaxy S25 FE dùng chip Exynos 2400 cùng 8 GB RAM, còn Phone (4a) Pro trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4 với tùy chọn RAM 8 GB hoặc 12 GB. Theo đánh giá hiệu năng của Sforum, Galaxy S25 FE đạt 1.807.186 điểm AnTuTu V11 và 6.745 điểm đa nhân trên Geekbench 6.

Cũng theo Sforum, chip Snapdragon 7 Gen 4 của Phone (4a) Pro có hiệu năng CPU nhanh hơn khoảng 27% so với Snapdragon 7s Gen 3 ở thế hệ trước. Ngoài ra, Phone (4a) Pro còn được trang bị buồng hơi tản nhiệt 5.300mm².

Buồng hơi tản nhiệt 5.300mm² giúp CPU mát hơn khi chơi game nặng.

Về phần mềm, Samsung cam kết 7 lần nâng cấp hệ điều hành và 7 năm cập nhật bảo mật cho Galaxy S25 FE. Mức hỗ trợ này phù hợp nếu bạn định dùng máy trong nhiều năm.

Mua Samsung Galaxy S25 FE và Nothing Phone (4a) Pro chính hãng ở đâu?

Bạn có thể mua Samsung Galaxy S25 FE và Nothing Phone (4a) Pro chính hãng tại hệ thống CellphoneS với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ghé ngay cửa hàng CellphoneS trong khu vực để cầm thử máy trước khi chọn phiên bản bộ nhớ, đồng thời nhận các ưu đãi đang áp dụng tại cửa hàng:

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Samsung Galaxy S25 FE phù hợp với người cần máy mỏng nhẹ, kháng nước IP68 và được cập nhật phần mềm 7 năm. Ngược lại, điện thoại Nothing Phone năm nay vẫn đáng cân nhắc nếu bạn ưu tiên màn hình 144 Hz sáng hơn và thân kim loại nguyên khối của chiếc (4a) Pro.