Vì sao Apple giữ lại Dynamic Island dù nhiều hãng đã bỏ camera đục lỗ?

Giữa xu hướng thu nhỏ camera selfie để mở rộng không gian hiển thị, Apple vẫn tiếp tục phát triển Dynamic Island như một phần đặc trưng của trải nghiệm iPhone cao cấp. Trên iPhone 18 Pro Max, khu vực này được tinh chỉnh gọn hơn nhưng vẫn đảm nhiệm cả vai trò chứa camera trước, cảm biến Face ID và hiển thị thông tin tương tác. Cách tiếp cận này cho thấy Apple ưu tiên tối ưu công năng thay vì đơn thuần chạy theo thiết kế màn hình toàn diện.

Dynamic Island giúp Apple biến điểm hạn chế phần cứng thành lợi thế trải nghiệm

Trước khi Dynamic Island xuất hiện, phần khuyết trên màn hình smartphone thường được xem là giải pháp kỹ thuật để đặt camera trước và các cảm biến. Apple thay đổi cách tiếp cận này khi kết hợp phần cứng với phần mềm để biến khu vực này thành một vùng hiển thị linh hoạt.

Thay vì chỉ là một khoảng trống trên màn hình, Dynamic Island có thể hiển thị thông báo, cuộc gọi, trạng thái phát nhạc, kết nối AirPods, bộ đếm thời gian hoặc hoạt động trực tiếp từ ứng dụng. Khu vực này có thể thay đổi kích thước tùy theo nội dung, tạo cảm giác như một thành phần tương tác thay vì một phần cứng bị che giấu.

Đây là điểm khác biệt trong cách Apple xử lý vấn đề camera trước. Một số hãng chọn thu nhỏ camera đục lỗ để tối đa hóa diện tích hiển thị, trong khi Apple ưu tiên giữ lại hệ thống Face ID với nhiều cảm biến để đảm bảo khả năng nhận diện khuôn mặt và bảo mật.

Với 18 Pro Max, Dynamic Island tiếp tục được cải tiến theo hướng gọn hơn nhưng vẫn duy trì vai trò là nơi kết nối giữa phần cứng và giao diện iOS. Một số nguồn tin cho biết phần khuyết trên phiên bản iPhone 18 Pro được thu nhỏ hơn so với thế hệ trước, thay vì biến mất hoàn toàn.

Dynamic Island tiếp tục được duy trì và cải tiến theo hướng thu gọn hơn

Dynamic Island phù hợp với chiến lược biến iPhone thành trợ lý thông minh

Trong hệ sinh thái Apple, giao diện không chỉ là nơi hiển thị thông tin mà còn là cách thiết bị tương tác với người dùng. Triết lý này cũng được thể hiện rõ trên thiết kế của iPhone Duo. Dynamic Island tạo ra một vị trí cố định để người dùng theo dõi các hoạt động đang diễn ra mà không cần mở ứng dụng hoặc chuyển đổi màn hình liên tục.

Khi Apple đẩy mạnh Apple Intelligence và các tính năng AI trên iPhone, vai trò của những khu vực tương tác nhanh như Dynamic Island càng trở nên quan trọng. Thay vì để AI hoạt động hoàn toàn ở phía sau, Apple có thể sử dụng những vùng hiển thị nhỏ để cung cấp thông tin theo thời gian thực, giúp người dùng dễ theo dõi hơn.

Bên cạnh đó, Dynamic Island cũng giúp Apple duy trì sự khác biệt trong thiết kế. Trong khi nhiều smartphone đang hướng tới màn hình toàn phần bằng cách giấu camera dưới màn hình hoặc thu nhỏ phần khoét, Apple lựa chọn xây dựng một trải nghiệm riêng biệt xoay quanh khu vực này.

Tại thị trường Việt Nam, nhiều đơn vị bán lẻ đã công bố giá bán iPhone 18 Pro Max ngay sau sự kiện ra mắt. Theo khảo sát, iPhone 18 Pro Max tại Viettel Store có giá niêm yết lần lượt là 41.990.000 VNĐ cho bản 256GB, 48.490.000 VNĐ cho bản 512GB, 61.490.000 VNĐ cho bản 1TB và 80.990.000 VNĐ cho bản 2TB. Mức giá cao của iPhone 18 Pro Max cũng phản ánh định vị của sản phẩm: không chỉ cạnh tranh về phần cứng mà còn về trải nghiệm tổng thể giữa thiết kế, phần mềm và hệ sinh thái.

Dynamic Island tạo ra một vị trí cố định để theo dõi các hoạt động đang diễn ra mà không cần mở ứng dụng hoặc chuyển đổi màn hình liên tục

Apple giữ Dynamic Island vì đây vẫn là giải pháp cân bằng giữa thiết kế và công nghệ

Việc loại bỏ hoàn toàn camera đục lỗ hoặc Dynamic Island đòi hỏi nhiều thay đổi về công nghệ. Để tạo ra một màn hình không có phần khuyết, nhà sản xuất cần đưa camera trước và hệ thống cảm biến xuống dưới màn hình mà vẫn đảm bảo chất lượng ảnh, khả năng nhận diện khuôn mặt và độ ổn định khi sử dụng.

Trong khi đó, Dynamic Island cho phép Apple duy trì hệ thống Face ID với thiết kế đã được tối ưu trong nhiều thế hệ iPhone. Đây là sự cân bằng giữa trải nghiệm hiển thị, bảo mật và tính thực tiễn trong sản xuất.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, Dynamic Island còn trở thành một đặc điểm nhận diện của iPhone Pro. Tương tự như nút Home trước đây hay cụm camera vuông trên các thế hệ gần đây, Apple thường không chỉ chạy theo xu hướng loại bỏ một chi tiết thiết kế mà còn tìm cách biến nó thành một phần của trải nghiệm thương hiệu.

Việc Apple giữ lại Dynamic Island không phải do hãng chưa thể thay đổi thiết kế, mà bởi khu vực này vẫn mang lại giá trị trong cách người dùng tương tác với iPhone. Khi camera và cảm biến chưa hoàn toàn biến mất dưới màn hình, Dynamic Island tiếp tục là giải pháp giúp Apple kết hợp giữa công nghệ hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai.