Gen Z 14 : Tuổi trẻ và một lời hứa

Có những lời hứa không cần nói thành lời, mà được thực hiện bằng những lựa chọn và nỗ lực mỗi ngày. Với những người trẻ khoác lên mình màu áo Công an nhân dân, đó không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là lời hứa về trách nhiệm, lý tưởng và sự cống hiến.

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19/8, Host Phương Thảo trò chuyện cùng Lê Quang Minh – người con Quảng Ninh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long, hiện là sinh viên năm ba Học viện An ninh nhân dân. Minh chia sẻ về những bỡ ngỡ trong môi trường kỷ luật, hành trình rèn luyện, trưởng thành và cách một người trẻ từng ngày giữ lời hứa với con đường mình đã chọn.