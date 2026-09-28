Tranh tường tô điểm phố phường Bãi Cháy

Những ngày gần đây, nhiều người đi qua tuyến phố 5 (phường Bãi Cháy) không khỏi thích thú khi những bức tường cũ mốc rêu phong đã được thay đổi diện mạo hoàn toàn mới. Toàn bộ bức tường dài gần 100m, cao khoảng 1,6m nay đã được trang trí bằng những bức tranh vẽ thủ công sắc màu rực rỡ. Tuyến đường tranh bích họa được thực hiện bởi các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phường Bãi Cháy, thông qua chiến dịch mang tên “Thanh niên tự hào thành phố Quảng Ninh”.

Anh Phạm Hữu Đức, Phó Bí thư Đoàn phường Bãi Cháy, cho biết: Công trình được chúng tôi ấp ủ thực hiện từ lâu, bởi khi khảo sát hiện trạng thực tế, đoạn tường tại khu dân cư thuộc khu phố 5 thường xuyên trong tình trạng rêu phong, dán đủ các loại tờ rơi, quảng cáo rao vặt trái phép, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Chi đoàn Thanh niên khu phố đã phối hợp với Chi hội Phụ nữ, Cựu chiến binh để triển khai một số hoạt động xung kích trên tuyến phố này, như quét dọn vệ sinh, bóc gỡ tờ rơi quảng cáo... Tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn. Lần này, với sự hỗ trợ của Công ty du lịch Cochlear, Đoàn phường quyết tâm tạo ra một công trình vừa làm đẹp cảnh quan, kết hợp quảng bá hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện của Bãi Cháy đến với du khách.

Tuyến đường bích họa là điểm nhấn mới của diện mạo đô thị khu phố 5, phường Bãi Cháy.

Quá trình thực hiện ý tưởng vẽ tranh bích họa lên toàn bộ đoạn tường dài gần 100m không hề dễ dàng đối với tổ tình nguyện thực hiện chiến dịch. Khó khăn đến từ những yếu tố khách quan như thời tiết mưa nắng thất thường làm gián đoạn công việc, cho đến việc lực lượng thi công chủ yếu là các đoàn viên chưa có nhiều kinh nghiệm. Song, đối lập hoàn toàn với những trở ngại ban đầu ấy là tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của lực lượng thanh niên xung kích, đón nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đông đảo nhân dân và khách du lịch.

Chiến dịch của tuổi trẻ phường Bãi Cháy đã được triển khai bài bản theo từng bước cụ thể, phân công rõ người, rõ việc. Từng nhóm tình nguyện viên được phân chia nhiệm vụ để lần lượt làm sạch toàn bộ mặt tường, gia cố những chỗ xuống cấp, cho đến các khâu sơn lót, chọn tranh, vẽ màu. Nhiều sáng kiến bảo vệ công trình dưới điều kiện thời tiết mưa nắng, gió biển... cũng đã được đưa ra thảo luận để đưa vào sử dụng.

Lễ gắn biển công trình đường tranh bích họa "Tự hào thanh niên thành phố Quảng Ninh". Ảnh: Đoàn Thanh niên phường Bãi Cháy cung cấp

Chia sẻ về trải nghiệm khi tham gia công trình tại khu phố 5, em Nguyễn Trường Nam, một tình nguyện viên cho biết: “Chúng em đã thể hiện rõ vai trò xung kích của mình bằng những ngày công tình nguyện liên tục, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra đúng tiến độ. Bầu không khí vui vẻ, háo hức bởi mỗi tình nguyện viên đều hiểu việc làm của mình sẽ tạo ra những giá trị nhân văn thiết thực cho cộng đồng. Với động lực đó, công trình đã “về đích” đúng tiến độ và lễ gắn biển đã được diễn ra đúng dịp chào mừng Quốc khánh và thành lập thành phố Quảng Ninh.

Những ngày này, người dân và du khách tỏ ra rất phấn khởi khi có thêm một địa điểm lưu giữ kỷ niệm khi có dịp đến thăm phố biển Bãi Cháy. Những bức ảnh về đường tranh bích họa khi được chia sẻ lên các trang mạng xã hội đã tạo ra được sức lan tỏa mạnh mẽ. Điều đáng nói không chỉ diện mạo khu phố thêm đẹp, mà ý thức của cộng đồng dân cư cũng đang cho nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong việc tham gia giữ gìn và làm đẹp cho môi trường sống.

Hiện nay, hoạt động dọn dẹp vệ sinh toàn bộ tuyến đường và quản lý tranh tường do Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ khu phố 5 đảm nhận, đồng thời thu hút đông đảo các hộ dân trên tuyến phố cùng tham gia. Về lâu dài, Đoàn Thanh niên phường cũng đã có kế hoạch quản lý, bảo dưỡng tuyến đường tranh bích họa. Qua đây, tuổi trẻ phường Bãi Cháy muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp về vai trò tiên phong của thanh niên trong hành trình xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, rằng họ sẽ luôn cố gắng hết mình trong những hoạt động thiết thực mà thành phố đề ra.