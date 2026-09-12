Tuổi trẻ Quảng Ninh sẽ cùng thành phố viết tiếp hành trình phát triển trong chặng đường mới

Quảng Ninh trở thành thành phố mở ra một chặng đường phát triển mới, với những yêu cầu và kỳ vọng lớn hơn trên hành trình xây dựng đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trong hành trình ấy, tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo, góp sức bằng những công trình, phần việc thiết thực và tinh thần dấn thân.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh Nguyễn Đình Đàn (ảnh) về vai trò, trách nhiệm và những giải pháp phát huy, tập hợp thanh niên, đóng góp vào xây dựng thành phố trong chặng đường mới.

- Quảng Ninh trở thành thành phố với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, đô thị và đời sống của nhân dân. Đồng chí nhìn nhận vai trò của tuổi trẻ như thế nào trong việc kiến tạo và hiện thực hóa những giá trị mới của thành phố?

+ Khi Quảng Ninh bước vào một không gian phát triển mới, vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ cũng được đặt ra với những yêu cầu mới. Tuổi trẻ không chỉ là lực lượng kế cận, mà cần thực sự phát huy vai trò tiên phong, chủ động tham gia và góp phần kiến tạo những giá trị mới cho thành phố.

Điều đó trước hết thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám lựa chọn những việc mới, việc khó; nhưng quan trọng hơn, sự tiên phong phải được thể hiện bằng những sản phẩm, công trình, sáng kiến, kết quả cụ thể, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Tuổi trẻ Quảng Ninh cần chủ động đi vào những lĩnh vực thành phố đang tập trung phát triển như: Chuyển đổi số, KHCN, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, du lịch, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo đời sống của nhân dân... Tôi kỳ vọng mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ tự đặt cho mình câu hỏi có thể đóng góp gì cho thành phố Quảng Ninh, từ đó chủ động tìm tòi, sáng tạo và cùng tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức ra quân Chiến dịch truyền thông số "Tôi yêu Quảng Ninh" cấp tỉnh tại phường Yên Tử (tháng 6/2026).

- Yêu cầu với tuổi trẻ hiện nay không chỉ là tiên phong về tinh thần, mà phải tiên phong bằng sản phẩm và kết quả cụ thể. Theo đồng chí, trong không gian phát triển mới của Quảng Ninh, tuổi trẻ cần tập trung vào những nhiệm vụ chiến lược nào để biến lợi thế thành động lực phát triển?

+ Trong không gian phát triển mới của thành phố, tuổi trẻ Quảng Ninh cần tập trung vào những nhiệm vụ gắn trực tiếp với thế mạnh của địa phương và những yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển.

Trước hết là tiên phong về KHCN, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây là lĩnh vực thanh niên có nhiều lợi thế để phát huy. Mỗi cơ sở Đoàn cần có những sáng kiến, phần việc cụ thể, ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương, đơn vị; mỗi đoàn viên, thanh niên cần chủ động tìm tòi, đề xuất sáng kiến từ chính quá trình công tác, lao động, học tập và thực hiện nhiệm vụ của mình. Điều quan trọng là sáng kiến phải đi vào thực tế, có tính ứng dụng và tạo ra hiệu quả cụ thể thay vì chỉ dừng ở ý tưởng.

Thành Đoàn Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị trao tặng Trường THCS Ba Chẽ công trình “Phòng học STEM cho em” (tháng 8/2026).

Tiếp đến là phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, nhất là trong những lĩnh vực Quảng Ninh có nhiều lợi thế. Chúng ta có biển, đảo, di sản, du lịch, cửa khẩu, công nghiệp và hệ thống hạ tầng đồng bộ, đô thị phát triển năng động. Đây là không gian để thanh niên phát huy sức sáng tạo, từ những việc rất thiết thực, như bảo vệ môi trường biển, giảm rác thải nhựa, phát triển du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn, đến khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP và các mô hình kinh tế phù hợp với từng địa phương.

Cùng với đó, tham gia chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố cần một thế hệ thanh niên có ngoại ngữ, kỹ năng số, tay nghề, tư duy đổi mới và tác phong chuyên nghiệp. Vì vậy, tổ chức Đoàn các cấp cần tăng cường kết nối thanh niên với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo; đồng thời đồng hành, hỗ trợ thanh niên học nghề, lập nghiệp, khởi nghiệp trong những ngành, lĩnh vực mà Quảng Ninh đang có nhu cầu.

Tổ chức Đoàn cũng sẽ tăng cường giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng một thành phố đáng sống thông qua các hoạt động văn hóa, cộng đồng, an sinh xã hội và tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân. Đây cũng là môi trường để tổ chức Đoàn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, sáng tạo góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Đoàn Thanh niên UBND thành phố tổ chức cuộc thi Chuyển đổi số năm 2026 (tháng 8/2026).

- Đồng chí nhấn mạnh chuyển đổi số và KHCN là phương thức quan trọng tạo giá trị mới. Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo thay đổi rất nhanh, Thành Đoàn sẽ làm gì để chuyển thanh niên từ “người sử dụng công nghệ” thành lực lượng làm chủ, sáng tạo và tạo ra giá trị bằng công nghệ?

+ Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo, triển khai các chương trình, hoạt động thiết thực, nhằm trang bị cho thanh niên những kiến thức, kỹ năng nền tảng về chuyển đổi số, KHCN, đặc biệt là khả năng khai thác hiệu quả trí tuệ nhân tạo; đồng thời tạo môi trường để thanh niên được thực hành, ứng dụng ngay vào công việc, học tập, sản xuất, kinh doanh.

Chúng tôi sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành đổi mới phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ninh tiên phong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” theo hướng gắn với những bài toán cụ thể từ thực tiễn địa phương. Qua đó, để thanh niên cùng đề xuất sáng kiến, giải pháp bằng công nghệ, như ứng dụng công nghệ, AI trong phát triển du lịch, chuyển đổi xanh, quảng bá sản phẩm địa phương, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh...

Hình ảnh trong MV “Chạm vào miền di sản” sử dụng trí tuệ nhân tạo AI do Đoàn Thanh niên phường Tuần Châu thực hiện hưởng ứng chiến dịch truyền thông số "Tôi yêu Quảng Ninh".

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ quan tâm đề xuất cơ chế ghi nhận, hỗ trợ và khen thưởng kịp thời đối với những sáng kiến có tính ứng dụng, tạo hiệu quả thực tế. Qua đó, khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động đề xuất giải pháp, tạo ra sản phẩm và đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề cụ thể của cuộc sống.

Chúng tôi sẽ tập trung làm tốt hơn vai trò kết nối và đồng hành với thanh niên trong quá trình hiện thực hóa ý tưởng, nhất là kết nối thanh niên có ý tưởng với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và những nguồn lực phù hợp để hoàn thiện, thử nghiệm và phát triển sản phẩm.

Đồng thời, lựa chọn những sáng kiến có tiềm năng để đồng hành theo từng bước, phù hợp điều kiện thực tế. Qua đó, giúp ý tưởng của thanh niên không dừng lại ở một cuộc thi, mà có cơ hội trở thành sản phẩm, mô hình và giải pháp được ứng dụng trong thực tế, tạo ra giá trị cụ thể cho thanh niên, cộng đồng và sự phát triển của thành phố.

- Kỳ vọng đặt vào thế hệ trẻ Quảng Ninh là rất lớn. Để những kỳ vọng đó trở thành sức mạnh phát triển lâu dài, theo đồng chí tuổi trẻ cần chuẩn bị những phẩm chất và năng lực gì? Đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì tới tuổi trẻ của thành phố?

+ Thanh niên Quảng Ninh hôm nay là thanh niên của một thành phố mới với một không gian phát triển rộng mở hơn và cũng nhiều cơ hội hơn. Vì vậy, tôi kỳ vọng, từ môi trường mới này sẽ hình thành một thế hệ trẻ có bản lĩnh, có tinh thần tự cường, giàu khát vọng cống hiến, mang hình ảnh của một công dân thành phố trẻ năng động, hiện đại, tự tin hội nhập.

Thành Đoàn Quảng Ninh tổ chức "Ngày hội thanh niên DTTS" góp phần giáo dục doàn viên, thanh niên ý thức, trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Điều quan trọng là mỗi bạn trẻ không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực để làm chủ tri thức, công nghệ, ngoại ngữ và nghề nghiệp; đồng thời giữ cho mình tinh thần dấn thân, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó. Thành phố đang bước vào một chặng đường phát triển mới, người trẻ cũng cần không ngừng hoàn thiện mình, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, chủ động hơn trước những yêu cầu mới, để mỗi bước tiến của tuổi trẻ đều góp phần tạo nên những bước tiến của thành phố.

Bên cạnh đó, tôi mong mỗi bạn trẻ Quảng Ninh luôn giữ trong mình tình yêu và ý thức trách nhiệm với quê hương. Sự đóng góp cho quê hương không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi đó chỉ đơn giản là làm tốt hơn công việc mình đang làm, tận tâm hơn với vị trí mình đang đảm nhận, sáng tạo, chủ động hơn trước những yêu cầu mới. Khi mỗi người trẻ đều nỗ lực từ chính vị trí của mình, những đóng góp nhỏ ấy sẽ cùng nhau tạo nên một sức mạnh lớn, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tôi tin rằng, với khát vọng, trí tuệ, sức trẻ và tinh thần trách nhiệm, tuổi trẻ Quảng Ninh sẽ tự tin nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, tạo dựng những giá trị mới, cùng thành phố viết tiếp hành trình phát triển rực rỡ trong chặng đường mới, vững tin cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!