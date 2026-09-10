HĐND thành phố giám sát việc quản lý tài sản công tại phường Cẩm Phả

Chiều 10/9, Tổ số 2 của Đoàn giám sát HĐND TP Quảng Ninh đã làm việc với phường Cẩm Phả về việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công và trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì buổi giám sát tại phường Cẩm Phả.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Cẩm Phả tiếp nhận toàn bộ số tài sản công của 5 phường thuộc TP Cẩm Phả trước đây, gồm: Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tây và Cẩm Đông.

Thống kê số lượng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương hiện nay theo báo cáo là: 103 cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc; 5 xe ô tô; 2 xuồng máy; trên 300 tài sản kết cấu hạ tầng (đường bộ, đường thủy nội địa, hệ thống cấp nước sạch, chợ, thiết chế văn hóa, thể thao).

Hiện nay, trên địa bàn phường Cẩm Phả không còn nhà, đất, trụ sở, phương tiện là tài sản công dôi dư chưa xử lý hoặc chưa có phương án xử lý. Tuy nhiên vẫn còn 34/103 cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đang được hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Tổ giám sát HĐND thành phố khảo sát thực tế công tác quản lý tài sản công dôi dư trên địa bàn phường Cẩm Phả.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và nghiên cứu hồ sơ báo cáo của địa phương, Tổ giám sát của HĐND thành phố tập trung làm rõ tình hình quản lý, sử dụng, xử lý các cơ sở dôi dư; nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Đồng thời xác định những nội dung địa phương có thể chủ động giải quyết và những vấn đề cần cần sự tháo gỡ từ thành phố và Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh, yêu cầu quản lý tài sản sau sắp xếp phải xử lý đúng quy định và phù hợp với nhu cầu thực tế. Đặc biệt, phải chủ động có phương án phát huy hiệu quả của nguồn lực, tài sản công; các phương án sử dụng phải phù hợp, tránh gây thất thoát, lãng phí.

Tham gia tổ giám sát còn có đại diện Đoàn ĐBQH thành phố. Kết quả giám sát tại địa phương cũng là cơ sở thực tiễn để tổng hợp, xây dựng báo cáo và kiến nghị gửi Quốc hội. Nội dung trọng tâm là đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản công, nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm tháo gỡ cho cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.