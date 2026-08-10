Ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Để bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phục vụ tốt các hoạt động chào mừng sự kiện lớn của Quảng Ninh, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tăng cường quản lý địa bàn, góp phần đảm bảo ổn định thị trường.

Đội QLTT số 5 tăng kiểm tra việc niêm yết giá cả và bán theo giá niêm yết tại các nhà hàng, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn phường Bãi Cháy.

Đội QLTT số 5 là đơn vị quản lý địa bàn rộng, tập trung nhiều trung tâm thương mại, khu du lịch, điểm vui chơi giải trí và dịch vụ, lượng khách tăng mạnh vào dịp hè và các dịp nghỉ lễ. Để đảm bảo ổn định thị trường, đơn vị duy trì thường xuyên công tác rà soát, cập nhật biến động các cơ sở kinh doanh; duy trì các tổ công tác kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn, ký cam kết chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh; kiểm soát niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm…

Trong 7 tháng năm 2026, Đội QLTT số 5 đã kiểm tra 158 vụ, xử lý 156 vụ/172 hành vi vi phạm, tổng số tiền xử lý trên 5,2 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, niêm yết giá và các quy định trong hoạt động thương mại.

Bà Đinh Tuyết Nhung, Đội trưởng Đội QLTT số 5, cho biết: Đơn vị luôn chủ động bám sát địa bàn, phối hợp với UBND các phường, xã và lực lượng chức năng nắm chắc diễn biến thị trường; tăng cường tuyên truyền để các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng quy định của pháp luật và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó, không để hình thành các điểm nóng về bán hàng sai giá, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Cùng với Đội QLTT số 5, các đội QLTT trên địa bàn tỉnh cũng tích cực triển khai công tác quản lý thị trường. Trong 7 tháng năm 2026, lực lượng QLTT Quảng Ninh đã kiểm tra 628 vụ, phát hiện và xử lý 595 vụ/595 đối tượng/683 hành vi vi phạm, đạt 103% so với cùng kỳ 2025; tổng số tiền xử lý đạt trên 28,3 tỷ đồng, bằng 123% so với cùng kỳ 2025. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tiếp tục được kiểm soát, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm hay điểm nóng phức tạp.

Song song với công tác kiểm tra, lực lượng QLTT các cấp tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, đấu tranh với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quản lý địa bàn, tăng cường rà soát, quản lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Chính quyền phường Bãi Cháy tuyên truyền đến các hộ kinh doanh tại bãi biển thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 354/KH-UBND (ngày 4/8/2026) của UBND tỉnh về tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt hướng tới chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, Chi cục QLTT tỉnh yêu cầu các đội QLTT xây dựng phương án kiểm tra, giám sát thị trường theo từng địa bàn, từng thời điểm. Trong đó, Đội QLTT số 1 và Đội QLTT số 5 bố trí 100% quân số trực, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh tại khu vực diễn ra các sự kiện; các đội QLTT tại những địa bàn trọng điểm về du lịch như: Bãi Cháy, Tuần Châu, Hồng Gai, Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và đặc khu Vân Đồn, Cô Tô tăng cường quản lý địa bàn chặt chẽ. Mục tiêu là vừa bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, vừa xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, an toàn, thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Chi cục tiếp tục chỉ đạo các đội QLTT triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành đúng quy định của pháp luật, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức tập huấn nghiệp vụ phân biệt hàng thật - hàng giả, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kiểm soát viên, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.