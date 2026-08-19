Cải cách hành chính từ những việc gần dân

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phường Mạo Khê đang từng bước đổi mới phương thức phục vụ, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng cải cách hành chính.

Sáng thứ Bảy, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê vẫn duy trì hoạt động, tiếp đón khá đông người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Với nhiều người, thêm một buổi tiếp nhận hồ sơ, nhất là vào ngày nghỉ đồng nghĩa với việc bớt một lần phải nghỉ việc để đến cơ quan hành chính. Tại bộ phận tiếp nhận và tư vấn, cán bộ chuyên môn tận tình hướng dẫn từng hồ sơ, giải đáp các vướng mắc phát sinh, giúp người dân hoàn thiện giấy tờ ngay trong ngày thay vì phải chờ đến tuần làm việc mới.

Chị Nông Thị Thúy (khu Vĩnh Xuân) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê thực hiện thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh vào ngày thứ Bảy.

Là hộ kinh doanh tại khu Vĩnh Xuân, chị Nông Thị Thúy tranh thủ ngày nghỉ để đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Chị cho biết: “Tôi buôn bán cả tuần nên khó bố trí thời gian đi làm thủ tục trong giờ hành chính. Trung tâm làm việc sáng thứ Bảy giúp chúng tôi không phải nghỉ bán hàng mà vẫn giải quyết được công việc. Thủ tục nhanh gọn, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình nên rất thuận lợi”.

Từ ngày 29/11/2025, Trung tâm duy trì tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ Bảy hằng tuần. Sau hơn 8 tháng triển khai, đã có trên 700 lượt công dân được phục vụ, gần 200 hồ sơ được tiếp nhận ngoài giờ hành chính. Việc tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ Bảy giúp những người bận công việc trong tuần có thêm thời gian để giải quyết thủ tục.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phường Mạo Khê còn triển khai mô hình hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục hành chính tại các nhà văn hóa khu phố vào thứ Bảy và Chủ nhật. Cán bộ Trung tâm cùng lực lượng hỗ trợ trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thao tác trên môi trường số và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê Lưu Thị Tâm cho biết: “Cải cách hành chính không chỉ là giải quyết hồ sơ nhanh, đúng quy định, mà còn phải chủ động đưa dịch vụ công đến gần người dân. Vì vậy, Trung tâm tập trung hỗ trợ những nhóm còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng các tiện ích số”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại khu dân cư.

Cùng với việc thay đổi cách phục vụ tại cơ sở, chuyển đổi số cũng được phường Mạo Khê triển khai theo hướng phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân. Hiện nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được công khai bằng mã QR; người dân có thể sử dụng VNeID để nộp hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí và theo dõi quá trình xử lý trên môi trường điện tử. Đặc biệt, từ tháng 5/2026, phường đưa vào vận hành Zalo Mini App “Mạo Khê Smart” với hơn 40 tính năng, tích hợp nhiều tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, ứng dụng có gần 5.500 người đăng ký, sử dụng, với gần 11.500 lượt lấy số dịch vụ công trực tuyến từ xa. Thay vì phải đến Trung tâm để lấy số, người dân có thể thực hiện thao tác này ngay trên điện thoại, chủ động hơn về thời gian.

Với địa bàn có dân số trên 72.000 người, Mạo Khê là phường có quy mô dân số lớn nhất tỉnh, kéo theo nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính ngày càng tăng. Thực tế đó đòi hỏi chính quyền địa phương phải tổ chức phục vụ linh hoạt, thuận tiện hơn cho người dân. Từ duy trì tiếp nhận, giải quyết thủ tục vào sáng thứ Bảy, bố trí các điểm hỗ trợ tại khu dân cư đến tăng cường cung cấp dịch vụ trên nền tảng số, phường Mạo Khê đang từng bước lựa chọn những cách làm phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mạo Khê Nguyễn Quang Đán cho biết: "Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, kỷ cương; đồng thời tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các nguồn lực phát triển. Mục tiêu hướng tới là không chỉ là giải quyết nhanh thủ tục hành chính, mà còn xây dựng một chính quyền phục vụ, gần dân, vì dân".