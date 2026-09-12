Đưa kỹ thuật cao đến gần người bệnh

Năng lực điều trị tại chỗ ngày càng được mở rộng, giúp nhiều trường hợp nặng, nguy kịch được can thiệp kịp thời ngay tại các bệnh viện của Quảng Ninh, hạn chế phải chuyển lên tuyến Trung ương.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức với kỹ thuật ECMO tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Đầu tháng 9/2026 vừa qua, bệnh nhân B.T.A.C (77 tuổi, phường Bãi Cháy) điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng viêm phổi nặng, sau đó tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS). Dù đã được đặt nội khí quản, thở máy theo phác đồ, tình trạng thiếu oxy vẫn ngày càng nghiêm trọng. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định can thiệp V-V ECMO - kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể.

ECMO hỗ trợ chức năng trao đổi khí khi phổi suy giảm nghiêm trọng, giúp duy trì oxy cho cơ thể trong thời gian điều trị nguyên nhân và chờ phổi hồi phục. Sau gần một tháng hồi sức tích cực, bệnh nhân đã thoát nguy kịch, tỉnh táo, được kết thúc ECMO và tiếp tục điều trị phục hồi. Theo bác sĩ CKI Trần Công Cẩn (Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy) tổn thương phổi của bệnh nhân tiến triển nhanh, tình trạng thiếu oxy ngày càng nặng dù đã được điều trị tối ưu bằng thở máy. Việc chỉ định ECMO đúng thời điểm giúp duy trì trao đổi khí, tạo điều kiện để tiếp tục điều trị nguyên nhân và giúp phổi có thời gian phục hồi.

Bệnh viện Bãi Cháy triển khai kỹ thuật ECMO từ năm 2018. Để thực hiện hiệu quả kỹ thuật này, bên cạnh hệ thống trang thiết bị chuyên dụng, đội ngũ hồi sức phải có khả năng nhận diện sớm diễn biến suy hô hấp, đánh giá chính xác mức độ nặng và lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp. Với các ca nguy kịch, việc thực hiện ECMO ngay tại bệnh viện giúp hạn chế rủi ro trong quá trình chuyển tuyến, khi thời gian có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống.

Kíp bác sĩ ngoại thần kinh - cột sống, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân.

Trước đó, đầu tháng 8/2026, Bệnh viện Đa khoa thành phố tiếp nhận bệnh nhân N.V.H (34 tuổi, phường Quang Hanh) bị chấn thương cột sống ngực - thắt lưng rất nặng sau tai nạn ngã cao. Khi nhập viện, bệnh nhân liệt hoàn toàn hai chân, bắt đầu sốc tủy. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy trượt hoàn toàn một thân đốt sống, cột sống mất vững, nguy cơ tổn thương tủy tiếp tục tiến triển. Ngay trong ngày nhập viện, sau khi điều trị ổn định ban đầu và hội chẩn, ê-kíp ngoại thần kinh - cột sống quyết định phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành nắn chỉnh thân đốt sống, cố định cột sống bằng nẹp vít và giải ép tủy sống. Sau khoảng 2 giờ, ca phẫu thuật hoàn thành. Tình trạng người bệnh ổn định, tiếp tục phục hồi chức năng.

Những ca bệnh trên cho thấy năng lực chuyên môn tại các bệnh viện của Quảng Ninh đang được mở rộng ở nhiều lĩnh vực. Nhiều kỹ thuật khó đã được triển khai thường quy như phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch, can thiệp mạch não, điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio, phẫu thuật nội soi cột sống, phẫu thuật thần kinh, thực quản... Từ năm 2025 đến tháng 7/2026, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công 12 ca ghép thận, 4 ca ghép giác mạc.

Cùng với phát triển kỹ thuật, ngành Y tế đang tiếp tục hình thành các trung tâm chuyên sâu ở những lĩnh vực có nhu cầu điều trị lớn. Trong đó có Trung tâm Tim mạch, Phẫu thuật thần kinh cột sống, Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang (Bệnh viện Đa khoa thành phố); Trung tâm Ung bướu, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Quản lý chất lượng và Công tác xã hội, Chấn thương - Chỉnh hình, Tiết niệu - Nam khoa - Sàn chậu (Bệnh viện Bãi Cháy); Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, Hỗ trợ sinh sản và Di truyền (Bệnh viện Sản Nhi); Trung tâm Oxy cao áp (Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng); Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện song song với đầu tư trang thiết bị và đào tạo nhân lực. Riêng năm 2026, Quảng Ninh đã phê duyệt hơn 350 tỷ đồng để mua sắm trên 150 danh mục trang thiết bị cho 18 đơn vị trực thuộc ngành Y tế. Một số dự án lớn tiếp tục được triển khai như mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy, đầu tư hệ thống Cyclotron và PET/CT; mở rộng Bệnh viện Sản Nhi giai đoạn II; xây dựng Nhà khám bệnh Bệnh viện Đa khoa; đầu tư xây dựng mới, mở rộng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Việc đầu tư y tế chuyên sâu đang mở rộng khả năng điều trị ngay tại địa phương và giảm nhu cầu chuyển người bệnh lên tuyến trên. Hiện các cơ sở y tế của Quảng Ninh đã làm chủ gần 80% kỹ thuật của tuyến Trung ương, góp phần đưa Quảng Ninh vào nhóm địa phương có tỷ lệ người bệnh phải chuyển tuyến thấp nhất cả nước, đứng thứ ba toàn quốc.