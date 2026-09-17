Chủ động chăm sóc sức khỏe người lao động

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động luôn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Quảng Ninh quan tâm tổ chức theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc thù công việc. Qua khám, nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe được phát hiện sớm, giúp người lao động chủ động phòng bệnh, điều trị, đồng thời tạo cơ sở để các đơn vị chăm lo tốt hơn cho đội ngũ của mình.

Công ty Than Hòn Gai hiện có gần 4.000 người lao động, nhiều vị trí làm việc theo ca kíp, trong môi trường nặng nhọc, có yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, công tác chăm sóc, theo dõi sức khỏe được doanh nghiệp tổ chức thường xuyên, phù hợp với đặc thù từng nhóm lao động.

Trong tháng 6/2026, Công ty ký kết hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Ngay tại Trạm Y tế Công ty, người lao động được đo huyết áp, xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang, khám mắt, tai mũi họng, nội khoa… Kết quả khám là căn cứ để bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe, tư vấn chế độ sinh hoạt, làm việc và hướng dẫn kiểm tra thêm đối với những trường hợp cần thiết.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh siêu âm tuyến giáp sàng lọc sức khỏe cho người lao động.

Ông Đỗ Mạnh Lương, Công ty Than Hòn Gai, chia sẻ: “Qua mỗi lần khám, chúng tôi biết rõ hơn tình trạng sức khỏe của mình, nhất là những nguy cơ có thể liên quan đến môi trường và tính chất công việc. Bác sĩ cũng tư vấn cụ thể về chế độ sinh hoạt, tập luyện và những chỉ số cần theo dõi, từ đó mỗi người chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe”.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hồng, Trạm trưởng Trạm Y tế Công ty Than Hòn Gai, cho biết: Theo quy định, đối với những người làm công việc nặng nhọc, độc hại, việc khám sức khỏe được thực hiện 2 lần/năm; các nhóm lao động khác thực hiện theo quy định. Hoạt động khám định kỳ được Công ty duy trì thường xuyên nhằm phát hiện sớm bệnh tật để người lao động kịp thời điều chỉnh chế độ sinh hoạt hoặc tiếp tục thăm khám, điều trị. Với những trường hợp cần kiểm tra chuyên sâu, Trạm Y tế sẽ tư vấn và phối hợp chuyển đến cơ sở y tế phù hợp.

Tại nhiều doanh nghiệp có số lượng lao động lớn, việc khám sức khỏe định kỳ được tổ chức ngay tại đơn vị, với phương án bố trí nhân lực, trang thiết bị và phân luồng phù hợp để vừa bảo đảm chất lượng khám, vừa hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất. Cuối tháng 8/2026, Bệnh viện Bãi Cháy vừa tổ chức khám sức khỏe cho gần 1.000 người lao động Công ty CP Viglacera Hạ Long. Người lao động được khám lâm sàng, thực hiện xét nghiệm, siêu âm và các kỹ thuật cần thiết để đánh giá sức khỏe tổng quát, chức năng gan, thận, chuyển hóa và một số nguy cơ bệnh lý. Tùy đặc thù công việc, nội dung khám được xây dựng phù hợp với từng nhóm lao động.

Đoàn khám sức khỏe của Bệnh viện Bãi Cháy khám sức khỏe định kỳ cho gần 1.000 người lao động tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Chị Nguyễn Diệu Huyền, công nhân Công ty CP Viglacera Hạ Long, cho hay: Công ty duy trì khám sức khỏe định kỳ cho người lao động nhiều năm nay nên chúng tôi cũng hình thành thói quen theo dõi sức khỏe thường xuyên. Việc tổ chức khám ngay tại đơn vị rất thuận tiện, nhất là với những người làm việc theo ca. Sau mỗi đợt khám, bác sĩ đều tư vấn những chỉ số cần lưu ý để mình điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Theo bác sĩ CKII Hoàng Minh Tuân, Trưởng Khoa Quản lý chất lượng, Bệnh viện Bãi Cháy, với các đợt khám sức khỏe tập trung có số lượng người lao động lớn, khâu tổ chức và điều phối rất quan trọng. Bệnh viện phối hợp với doanh nghiệp chuẩn bị trước nhân lực, trang thiết bị, vật tư, bố trí các khu vực khám và phân luồng hợp lý để hạn chế thời gian chờ đợi, đồng thời bảo đảm các nội dung chuyên môn. Sau khám, kết quả được tổng hợp để tư vấn và tiếp tục theo dõi sức khỏe cho từng người lao động.

Cùng với lực lượng lao động tại doanh nghiệp, việc chăm sóc sức khỏe đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được chú trọng trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, khối lượng công việc lớn hơn, địa bàn phụ trách rộng hơn. UBND xã Lương Minh phối hợp với Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức khám sức khỏe cho khoảng 500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Các nội dung khám lâm sàng, cận lâm sàng giúp mỗi người nắm được tình trạng sức khỏe, đồng thời phát hiện sớm những vấn đề cần tiếp tục theo dõi.

Ông Hà Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Minh, chia sẻ: “Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của cán bộ cơ sở rất lớn, có người phải di chuyển quãng đường khá xa để đến nơi làm việc. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ cán bộ càng cần được quan tâm. Qua đợt khám, những trường hợp cần theo dõi hoặc kiểm tra thêm đều được tư vấn cụ thể, kết quả cũng được cập nhật để tiếp tục quản lý sức khỏe lâu dài”.

Toàn thành phố Quảng Ninh hiện có trên 328.000 lao động, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đây là một trong những nhóm được quan tâm trong chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026. Để đáp ứng nhu cầu khám, sàng lọc và tư vấn, các cơ sở y tế đã chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, kéo dài thời gian khám, tổ chức cả vào ngày nghỉ.