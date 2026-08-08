Đồng hành chuyển đổi số trong mùa hè tình nguyện

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đang được tuổi trẻ Quảng Ninh triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, khơi dậy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia phát triển KT-XH địa phương. Ghi nhận tại phường Quang Hanh, một trong những nội dung nổi bật của mùa hè xanh tình nguyện năm nay là các hoạt động xung kích, đồng hành chuyển đổi số.

Kết thúc một tuần tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng trong đợt cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đoàn viên Hán Cao Lâm, khu phố 3, phường Quang Hanh, đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Không chỉ tích lũy thêm kiến thức về chuyển đổi số, Lâm còn cảm nhận rõ ý nghĩa của việc đồng hành cùng người dân tiếp cận các dịch vụ số.

Em Hán Cao Lâm (đoàn viên khu phố 3, phường Quang Hanh) tham gia buổi tình nguyện hướng dẫn người dân cài đặt eTax Mobile.

Trước khi xuống địa bàn, Lâm cùng các ĐVTN được tham gia lớp tập huấn do UBND phường phối hợp với Chi cục Thuế cơ sở 3 tổ chức. Nội dung tập trung vào kỹ năng về hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Từ những kiến thức được trang bị, các bạn trẻ nhanh chóng trở thành những tuyên truyền viên tích cực, đến từng khu phố hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Hán Cao Lâm chia sẻ: “Qua hoạt động này, chúng em thấy khoảng cách số giữa người trẻ và thế hệ đi trước đang dần được thu hẹp. Ban đầu nhiều người cao tuổi còn e ngại khi sử dụng công nghệ, nhưng sau khi được hướng dẫn tận tình, mọi người đã tự tin hơn trong việc sử dụng eTax Mobile và các dịch vụ công trực tuyến”.

Với sự kiên trì và nhiệt tình, nhiều người dân của khu phố 3, đặc biệt là người cao tuổi, đã từng bước làm quen với điện thoại thông minh, biết sử dụng eTax Mobile, thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ công trực tuyến. Như trường hợp của ông Phạm Văn Phương, 65 tuổi, từng chỉ biết dùng điện thoại để nghe gọi, thì giờ đây đã quyết tâm học hỏi để không bị tụt lại phía sau. Ông Phương bảo: “Các cháu ĐVTN rất nhanh nhẹn và lễ phép, đã chỉ bảo rất tận tình để những thao tác tưởng chừng khó khăn dần trở nên quen thuộc với chúng tôi”.

Không chỉ hỗ trợ cài đặt eTax Mobile, tuổi trẻ Quang Hanh còn tham gia hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng chữ ký số cá nhân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Để bảo đảm hiệu quả, mô hình được triển khai thí điểm tại các khu phố 5, 10 và 15 để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng trên toàn phường. Công tác tuyên truyền chuyển đổi số cũng được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Tại khu phố 15, nơi nhiều hộ dân thường xuyên đi biển dài ngày hoặc sinh hoạt trên các tàu neo đậu tại khu vực chợ bến cá, Chi đoàn khu phố đã thành lập các tổ tuyên truyền lưu động gồm từ 5-10 đoàn viên nòng cốt, phối hợp cùng Công an phường và Tổ an ninh cơ sở đến trực tiếp tuyên truyền đến từng tàu, thuyền của ngư dân.

ĐVTN khu phố 15, phường Quang Hanh, tham gia tuyên truyền chuyển đổi số trực tiếp trên tàu, bè ngư dân.

Theo anh Phạm Minh Cường, Bí thư Chi đoàn khu phố 15, khó khăn lớn nhất không nằm ở việc hướng dẫn các thao tác kỹ thuật mà là giúp người dân thay đổi nhận thức, vượt qua tâm lý e ngại khi tiếp cận công nghệ. Vì vậy, các tình nguyện viên luôn kiên trì giải thích những lợi ích thiết thực của chuyển đổi số, từ việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng đến những tiện ích trong đời sống hằng ngày.

Khi hiểu rõ lợi ích, người dân sẽ chủ động học hỏi, mạnh dạn sử dụng các nền tảng số và từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ. Đó cũng là mục tiêu mà tuổi trẻ Quang Hanh hướng tới. Không chỉ hỗ trợ người dân cài đặt hay sử dụng một ứng dụng, các đoàn viên còn mong muốn góp phần hình thành tư duy số, xây dựng công dân số ngay từ cơ sở. Khi người dân đã sử dụng thành thạo các nền tảng số, Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ chuyển từ vai trò “cầm tay chỉ việc” sang đồng hành, hỗ trợ và giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng.

Hành trình xây dựng xã hội số từ cơ sở đang được tiếp thêm động lực mạnh mẽ từ những việc làm giản dị nhưng đầy nhiệt huyết, tinh thần xung kích trong những ngày hè tình nguyện. Những bước chân không mỏi của tuổi trẻ Quang Hanh hôm nay đang góp thêm động lực để xây dựng chính quyền số, công dân số và xã hội số, tạo nền tảng để địa phương phát triển ngày càng văn minh, hiện đại.