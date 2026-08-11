Kỳ Thượng: Gắn chuyển đổi số với hiệu quả thực tiễn tại địa phương

Với mục tiêu trong năm 2026 phấn đấu trên 80% người dân được phổ cập kỹ năng số cơ bản, xã Kỳ Thượng đã lựa chọn cách làm chủ động, bài bản, gắn với thực tiễn địa phương.

Kỳ Thượng là xã có địa hình rộng, dân cư phân tán, diện tích rừng và đất rừng chiếm trên 89% diện tích tự nhiên, với gần 6.000 nhân khẩu thuộc 14 dân tộc cùng sinh sống. Những đặc thù về điều kiện địa lý, hạ tầng và trình độ tiếp cận công nghệ đã đặt ra không ít khó khăn trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại địa phương.

Xác định những khó khăn của địa phương, xã Kỳ Thượng xác định lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và là đối tượng thụ hưởng, từ đó huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, từ nâng cao nhận thức, đến tổ chức thực hiện đồng bộ. Nhờ đó, Kỳ Thượng đang tạo ra những chuyển biến rõ nét, tiện ích công nghệ đang dần đi vào đời sống hằng ngày của người dân.

ĐVTN xã Kỳ Thượng hỗ trợ hộ nông dân số hóa dữ liệu vùng trồng cây dược liệu ba kích tím (tháng 1/2026). Ảnh: Bình Minh (CTV)

Theo đó, cùng với việc duy trì ổn định các nền tảng số dùng chung của chính quyền, 100% cán bộ, công chức xã sử dụng hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công vụ và chữ ký số trong xử lý công việc. Địa phương đặc biệt chú trọng đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng VNeID và nhiều nền tảng số thiết yếu khác.

Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với các tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số phù hợp với nhu cầu hằng ngày. Từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đến khai thác internet để tìm hiểu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng KHCN vào sản xuất… đều được đoàn viên, thanh niên hướng dẫn bằng những cách đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hành.

6 tháng đầu năm 2026, xã Kỳ Thượng đã mở 13 lớp "Bình dân học vụ số" với hơn 760 lượt đoàn viên, hội viên và người dân tham gia... Không chỉ tổ chức các lớp tập huấn tập trung, đội ngũ đoàn viên, thanh niên còn trực tiếp đến từng thôn, từng hộ dân để "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh; thanh toán điện tử; đăng ký tài khoản định danh điện tử; thực hiện các TTHC trực tuyến và khai thác các tiện ích số phục vụ cuộc sống hằng ngày. Hỗ trợ người dân số hóa dữ liệu vùng trồng cây dược liệu tại các thôn có diện tích trồng dược liệu; hỗ trợ 120 hộ dân cập nhật thông tin vùng trồng, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm. Đây là bước đi quan trọng góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng ứng dụng công nghệ số.

Ông Trần Văn Linh (thôn Thanh Lâm, xã Kỳ Thượng) chia sẻ: Nhờ được đoàn viên, thanh niên hỗ trợ số hóa thông tin vùng trồng cây dược liệu, gia đình tôi hiểu hơn về việc quản lý dữ liệu sản xuất, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm. Chúng tôi cũng được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số để tìm kiếm thông tin thị trường. Đây là những kiến thức rất hữu ích, giúp người dân từng bước thay đổi cách làm, tiếp cận phương thức sản xuất hiện đại hơn.

Thực hành sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện TTHC thu, nộp đảng phí trực tuyến tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy các chi bộ thôn sau sáp nhập (tháng 7/2026). Ảnh: Bình Minh (CTV)

Với cách làm bài bản, chính quyền số từng bước được xây dựng tại Kỳ Thượng với các chỉ số nổi bật: TTHC trực tuyến đạt 100%, đúng hạn 99,67%, số hóa 100%; thanh toán không tiền mặt đạt 100%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Hạ tầng số được đảm bảo với diện tích phủ sóng 100%, an toàn thông tin cấp độ 2 được phê duyệt. Tỷ lệ người dân trưởng thành được định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đạt hơn 90%. 100% việc thu phí, lệ phí TTHC thực hiện qua hình thức không dùng tiền mặt.

Địa phương cũng tích cực ứng dụng KHCN vào quản lý, điều hành, cụ thể như triển khai ISO điện tử theo TCVN ISO 9001:2015, thành lập Tổ công tác ISO của xã; triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Hoàn thành làm sạch dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử người dân; số hóa 100% hồ sơ TTHC đầu vào và kết quả; duy trì cập nhật dữ liệu dân cư, hộ tịch trên cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu trẻ em, dữ liệu người có công…

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cũng có bước tiến rõ rệt với 1.228 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2026, trong đó 99,67% hồ sơ đúng và trước hạn... Bước đầu đã triển khai sử dụng các công cụ AI phổ biến (Chat GPT, Gemini, Notebook LM) vào hỗ trợ soạn thảo văn bản, tham mưu chuyên môn tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND xã.

Trong thời gian tới, xã Kỳ Thượng tiếp tục duy trì cách làm này, đồng thời mở rộng những mô hình hiệu quả, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao kỹ năng số cho người dân; thúc đẩy thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, đẩy nhanh số hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin mạng; tăng cường ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.