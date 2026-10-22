Hoành Mô: Lần đầu tổ chức giải leo núi chinh phục “Sống lưng khủng long”

Ngày 25/10, tại xã Hoành Mô, Giải leo núi chinh phục "Sống lưng khủng long - Mốc 1305” lần thứ I, năm 2026 sẽ chính thức diễn ra, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho các vận động viên (VĐV) và du khách yêu thích khám phá, chinh phục thiên nhiên.

Giải được UBND huyện Bình Liêu tổ chức lần đầu năm 2021 và duy trì trong những năm tiếp theo. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đây là lần đầu tiên UBND xã Hoành Mô tổ chức giải, với quy mô cấp xã mở rộng dành cho các VĐV, người dân và du khách trong, ngoài TP Quảng Ninh.

Điểm hấp dẫn của giải là cung đường thi đấu leo núi dốc dài 2km tại khu vực “Sống lưng khủng long” trên đường lên cột mốc biên giới 1305, đòi hỏi người tham gia có thể lực, sức bền và quyết tâm chinh phục thử thách.

Các VĐV sẽ có cơ hội chinh phục “Sống lưng khủng long”, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nơi biên giới.

Giải dành cho nam, nữ từ 12 tuổi trở lên, chia thành 3 nhóm tuổi: 12-25 tuổi, 26-45 tuổi và từ 46 tuổi trở lên. Các VĐV tranh tài ở những nội dung cá nhân, đồng đội, đồng thời tính thành tích toàn đoàn. Ban Tổ chức sẽ trao huy chương, giải thưởng cho các cá nhân, đồng đội đạt thành tích cao; trao cúp, cờ và giải thưởng toàn đoàn. Đặc biệt, tất cả VĐV chinh phục thành công cung đường đều được trao giấy chứng nhận.

Dự kiến, lễ khai mạc và các nội dung thi đấu diễn ra trong buổi sáng 25/10, từ 7h30 đến 10h30; lễ bế mạc, trao giải dự kiến bắt đầu lúc 11h.

Để bảo đảm an toàn, Ban Tổ chức bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn trên cung đường, 4 chốt y tế cùng xe cứu thương thường trực phục vụ giải.

Niềm vui chinh phục đỉnh cao và lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa thiên nhiên hùng vĩ của VĐV tại Giải leo núi chinh phục “Sống lưng khủng long” năm 2023.

Thông qua sự kiện, xã Hoành Mô mong muốn tạo thêm sân chơi thể thao gắn với trải nghiệm du lịch, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên khu vực biên giới, từng bước khai thác lợi thế của “Sống lưng khủng long” - Mốc 1305 để phát triển các sản phẩm du lịch thể thao, khám phá, thu hút du khách đến với địa phương.