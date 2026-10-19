Du lịch kết hợp thiện nguyện về Hoành Mô

Trong hai ngày 17 và 18/10, Công ty Lữ hành Vietravel chi nhánh Hà Nội và Quảng Ninh phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tổ chức hành trình caravan tự lái kết hợp thiện nguyện và trải nghiệm du lịch tại Hoành Mô.

257 bộ áo dài được trao tặng cho thầy và trò trường THCS và THPT Hoành Mô.

Điểm nhấn của hành trình là chương trình “Cùng em tới trường” tại Trường THCS và THPT Hoành Mô. Ban Tổ chức trao tặng 257 bộ áo dài cho nữ sinh, giáo viên; bàn giao hệ thống máy lọc nước và trao 5 suất học bổng, tổng trị giá 5 triệu đồng. Những phần quà góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập, đồng thời khích lệ nữ sinh, giáo viên gìn giữ nét đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam.

Du khách trekking chinh phục "Sống lưng khủng long".

Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, đoàn khảo sát, trải nghiệm một số điểm đến của Bình Liêu như cung đường biên giới, tuyến trekking “sống lưng khủng long” và các đồi cỏ lau đang vào mùa đẹp nhất.

Du khách check-in tại Cửa khẩu Hoành Mô.

“Cùng em tới trường” tiếp nối chuỗi hoạt động “Áo ấm cho em” được Vietravel duy trì hơn 10 năm qua. Thông qua việc kết hợp trao tặng những phần quà thiết thực với khám phá cảnh quan địa phương, hành trình caravan góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng thời thúc đẩy du lịch có trách nhiệm tại Hoành Mô, Lục Hồn và Bình Liêu.