Columbus Crew loại Messi và nhà đương kim vô địch Inter Miami khỏi MLS Cup

Santiago Rodríguez ghi bàn ở phút thứ hai của thời gian bù giờ, trong khi thủ môn Patrick Schulte giữ sạch lưới, giúp Columbus Crew đánh bại Lionel Messi và nhà đương kim vô địch Inter Miami 1-0 trong trận đấu diễn ra sáng 28/11 (giờ Việt Nam), qua đó loại đội bóng này khỏi MLS Cup.

Lionel Messi, tiền đạo Inter Miami CF, kiểm soát bóng trước Santiago Rodríguez,

﻿tiền vệ Columbus Crew, trong hiệp một trận đấu MLS tại Columbus, bang Ohio, Mỹ,

﻿sáng 28/11/2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Đội xếp thứ 7 Columbus Crew kéo dài chuỗi thắng lên 8 trận liên tiếp, đồng thời vượt qua Inter Miami, đội xếp thứ 2, với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận. Columbus sẽ chờ đối thủ ở vòng tiếp theo là đội thắng trong cặp đấu giữa New England, hạt giống số 3, và Philadelphia, hạt giống số 6.

Schulte có 3 pha cứu thua, tất cả đều diễn ra trong hiệp một, qua đó giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Dayne St. Clair. Đây là trận giữ sạch lưới thứ 5 của thủ môn này sau 13 lần ra sân tại vòng play-off.

Rodríguez ghi bàn thắng thứ 3 tại vòng play-off mùa này. Trước khi gia nhập Columbus Crew, tiền vệ này từng ghi 2 bàn sau 11 lần ra sân ở vòng play-off trong màu áo New York City FC.

Tiền vệ Abass Zaroury và hậu vệ Steven Moreira kiến tạo trong bàn thắng quyết định. Đây là pha kiến tạo thứ 2 của Moreira tại vòng play-off mùa này và thứ 3 sau 13 trận đấu ở vòng play-off cùng Columbus Crew.

Trong khi đó, St. Clair cũng có 3 pha cứu thua cho Inter Miami.

Inter Miami lần đầu tiên không ghi bàn trong 2 trận liên tiếp tại MLS, tính cả mùa giải chính thức lẫn vòng play-off, kể từ tháng 5/2023, khi đội bóng lần lượt thua Montreal và New York Red Bulls với cùng tỷ số 0-1 chỉ cách nhau 4 ngày.