Vancouver Whitecaps đánh bại Real Salt Lake, vào bán kết giải bóng đá Mỹ

Emmanuel Sabbi ghi bàn trong hiệp hai, còn thủ môn Yohei Takaoka giữ vững lợi thế, giúp Vancouver Whitecaps đánh bại Real Salt Lake 1-0 trong trận đấu diễn ra sáng 28/11 (giờ Việt Nam), qua đó hoàn tất chiến thắng 2-0 ở loạt trận vòng 1 play-off Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) theo thể thức 3 trận.

Tiền đạo Bruno Caicedo (trái) của Vancouver Whitecaps FC tranh bóng với Emelka Eneli của Real Salt Lake trong hiệp một trận đấu play-off MLS tại Sandy, bang Utah, Mỹ,

﻿sáng 28/11/2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Sau hiệp một không có bàn thắng, Sabbi tận dụng đường kiến tạo của tiền đạo Bruno Caicedo và hậu vệ Tate Johnson, tung cú sút chân phải đưa bóng vào lưới ở phút 58, ghi bàn thắng quyết định cho Vancouver.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Sabbi tại vòng play-off mùa này và là bàn thứ hai sau 7 trận đấu play-off trong sự nghiệp. Caicedo có 2 pha kiến tạo và 1 bàn thắng sau 2 lần ra sân đầu tiên ở vòng play-off, trong khi pha kiến tạo của Johnson là lần đầu tiên anh đóng góp đường chuyền thành bàn sau 5 trận đấu ở vòng play-off.

Takaoka chỉ phải thực hiện 1 pha cứu thua, nhưng vẫn góp công giúp Vancouver giữ sạch lưới. Đây là trận giữ sạch lưới thứ tư của thủ môn này sau 13 lần ra sân tại vòng play-off.

Vancouver Whitecaps khép lại mùa giải chính thức với 19 trận thắng, 8 trận hòa và 7 trận thua, giành 64 điểm, đứng đầu khu vực miền Tây và xếp thứ hai toàn MLS. Đội bóng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng play-off khi thắng cả hai trận trước Real Salt Lake với tổng tỷ số 3-0, đồng thời không để thủng lưới. Ở bán kết khu vực miền Tây, Vancouver sẽ tiếp đón đội thắng trong cặp đấu giữa San Jose Earthquakes và Houston Dynamo FC tại BC Place vào ngày 6/12.

Trong khi đó, Real Salt Lake kết thúc mùa giải với 13 trận thắng, 15 trận thua và 6 trận hòa, giành 45 điểm, đứng thứ 9 khu vực miền Tây và thứ 18 toàn MLS. Đội bóng phải dừng bước ngay ở vòng 1 play-off, dù đã vượt qua Seattle Sounders ở trận tranh suất vào vòng play-off để giành quyền vào vòng đấu này. Real Salt Lake sẽ trở lại thi đấu ở mùa giải MLS 2027, với trận mở màn gặp Seattle Sounders vào ngày 22/2.