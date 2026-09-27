Đánh thức mùa du lịch thu đông từ Cao Ly

“Đêm trăng Cao Ly” năm 2026 kết nối cắm trại, ngắm trăng, thưởng thức văn hóa bản địa, nông sản và săn mây bình minh thành chuỗi trải nghiệm, từng bước làm dày thêm sản phẩm cho mùa du lịch thu đông ở xã Hoành Mô.

Trong 2 ngày 26 và 27/9, chương trình “Đêm trăng Cao Ly” tạo trải nghiệm cắm trại, ngắm cảnh, văn hóa, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, ẩm thực, nông sản, OCOP và sản phẩm thủ công, thay vì chỉ có sân khấu nghệ thuật. Qua đó, xã Hoành Mô hướng tới duy trì tổ chức “Đêm trăng Cao Ly” vào ngày rằm, gắn với săn mây và nghệ thuật truyền thống.

"Đêm trăng Cao Ly" không chỉ đem lại một Trung thu khác biệt, mà còn mở ra hướng phát triển, kết nối các hành trình, sản phẩm du lịch cho xã Hoành Mô. Ảnh: Phạm Học

Từ đó, sức hút của Cao Ly nằm ở nhịp trải nghiệm từ chiều đến sáng. Khi ánh mặt trời lùi dần trên triền núi, du khách dựng lều, ngắm cảnh, chờ trăng lên. Trong không gian ấy, dân ca, dân vũ, trang phục và các yếu tố văn hóa của đồng bào Dao, Sán Chỉ, Tày tạo nên một “đêm vùng cao” đậm đà bản sắc. Văn hóa không đứng riêng trên sân khấu, mà được đặt giữa không gian núi rừng, để du khách vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa cảm nhận không khí điểm đến.

Tiếp nối sắc màu văn hóa, sản vật địa phương làm dày thêm trải nghiệm của du khách. Không gian ẩm thực, nông sản OCOP, sản phẩm thủ công giúp du khách tiếp cận gần hơn với hương vị và sinh kế nơi vùng cao. Nổi bật trong đó là phần thi “Nữ hoàng Bí ngô” tạo nét vui, lạ, đồng thời quảng bá nông sản địa phương. Chi tiết này cũng gợi nhớ tới Cao Sơn, nơi các mô hình nông nghiệp, vườn hoa và giống bí ngô Atlantic Giant đang được tổ chức thành trải nghiệm phục vụ du khách.

Không dừng ở đó, điểm đáng nhớ của “Đêm trăng Cao Ly” không khép lại khi chương trình nghệ thuật kết thúc. Sau đêm cắm trại, hành trình tiếp tục với săn mây, ngắm bình minh, đi bộ khám phá cảnh quan. Bởi vậy, sản phẩm tạo nên vòng trải nghiệm trọn vẹn: Lên núi khi chiều xuống, vui giữa đêm trăng, ngủ giữa thiên nhiên rồi thức dậy cùng mây núi. Chính sự tiếp nối ấy giúp Cao Ly khác với một điểm check-in chỉ ghé qua chốc lát.

Từ vòng trải nghiệm ấy, xã Hoành Mô hướng tới bài toán dài hơn: Biến cảnh quan, khí hậu và văn hóa vùng cao thành sức hút mùa thu đông. Theo ông Vi Ngọc Nhất, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoành Mô, địa phương đang hoàn thiện, kết nối các điểm, sản phẩm thành hành trình đa dạng; Cao Ly cần làm phong phú thêm trải nghiệm, dịch vụ để giữ chân du khách.

Cao Ly - điểm hẹn săn mây, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa vùng biên thú vị.

Trên nền định hướng ấy, xã Hoành Mô đang hoàn thiện hệ thống sản phẩm theo chương trình “Mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc thù”. Đầu tháng 9/2026, đoàn công tác du lịch của thành phố đã khảo sát các điểm đến tại Hoành Mô. Khu vực tổ chức “Đêm trăng Cao Ly” rộng khoảng 1,3ha, ở độ cao 1.118m, có tiềm năng cho cắm trại, ngắm sao và săn mây.

Từ một đêm trên Cao Ly, câu chuyện du lịch có thể mở rộng hơn. Hoành Mô có nhiều điểm bổ trợ như Cao Sơn với bí ngô Atlantic Giant, trải nghiệm nông nghiệp; Khe Tiền với du lịch cộng đồng, rừng hồi, nhà trình tường và văn hóa đồng bào Dao; xa hơn là những cung đường, điểm ngắm cảnh vùng biên. Khi được kết nối hợp lý, “Đêm trăng Cao Ly” có thể là điểm mở đầu, hoặc điểm nhấn của hành trình dài hơn, tạo thành sản phẩm theo chủ đề, giữ chân du khách lâu hơn, thay vì là sự kiện độc lập.

Xa hơn, xã Hoành Mô hướng tới mở rộng không gian sản phẩm bằng tuyến “2 quốc gia - 1 điểm đến” Hoành Mô - Động Trung, đã được địa phương đăng ký triển khai trong năm 2026. Khi hạ tầng, thủ tục và tổ chức vận hành hoàn thiện, tuyến có thể kết nối cửa khẩu, Cao Sơn, Khe Tiền với Cao Ly và những trải nghiệm bên kia biên giới. Khi ấy, một đêm trăng trên đỉnh núi không chỉ là một sự kiện, mà trở thành mắt xích đáng nhớ trong hành trình khám phá vùng biên.

Song để sức hút ấy bền vững, trải nghiệm phải đi cùng dịch vụ an toàn. Giao thông, y tế, cứu hộ, vệ sinh môi trường và ứng phó thời tiết... là những điều kiện để giữ hình ảnh và chất lượng trải nghiệm cho điểm đến vùng núi cao này.