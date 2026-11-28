Wushu, Rowing tỏa sáng, Quảng Ninh nâng thành tích lên 15 HCV

Ngày 28/11, Đoàn Thể thao Quảng Ninh tiếp tục đón tin vui tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, khi các VĐV Wushu và Đua thuyền Rowing xuất sắc giành thêm 2 HCV, nâng số HCV của toàn đoàn lên 15.

Võ sĩ Vũ Văn Tuấn (bục số 1) xuất sắc mang về tấm HCV thứ 14 cho Đoàn Thể thao Quảng Ninh tại Đại hội. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh)

Ở môn Wushu, võ sĩ Vũ Văn Tuấn đã có màn trình diễn ấn tượng, thể hiện bản lĩnh và kỹ thuật điêu luyện, xuất sắc giành HCV nội dung Đao thuật và Côn thuật nam. VĐV này còn giành thêm HCB nội dung Trường quyền nam. Thành tích của Vũ Văn Tuấn mang về tấm HCV thứ 14 cho Đoàn Thể thao Quảng Ninh tại Đại hội.

Hai tay chèo Cao Sỹ Bằng và Đinh Thế Đức (bục số 1) xuất sắc giành HCV nội dung thuyền đôi mái chèo đôi nam hạng nhẹ. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh).

Tiếp nối thành công của Wushu, hai tay chèo Cao Sỹ Bằng và Đinh Thế Đức xuất sắc giành HCV nội dung thuyền đôi mái chèo đôi nam hạng nhẹ (LM2x). Dẫn đầu khi qua mốc 1.000m, hai tay chèo Quảng Ninh tiếp tục nới rộng khoảng cách, cán đích với thành tích 7 phút 36,60 giây, nhanh hơn đội giành HCB Hải Phòng 7,14 giây. Đội TP Hồ Chí Minh giành HCĐ.

Bên cạnh đó, hai tay chèo Đinh Thế Đức và Nguyễn Minh Đức còn giành thêm HCĐ nội dung thuyền đôi mái chèo đơn nam (M2-). Đáng chú ý, sau chiến thắng ở nội dung thuyền đơn nam ngày 27/11, Cao Sỹ Bằng đã góp mặt trong cả 2 tấm HCV của Rowing Quảng Ninh tại Đại hội năm nay. Đây cũng là tấm HCV thứ 6 của môn Đua thuyền Quảng Ninh (4 HCV Canoeing, 2 HCV Rowing), tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những môn thể thao thế mạnh của tỉnh.

Với HCV của Đua thuyền, cho tới chiều 28/11, thành tích của Đoàn Quảng Ninh sẽ được cập nhật lên con số 15, bám sát nhóm các đoàn nằm ở vị trí 8-10 trên bảng tổng sắp.

Tính đến chiều 28/11, Đoàn Thể thao Quảng Ninh đã giành tổng cộng 46 huy chương, gồm 15 HCV, 10 HCB và 21 HCĐ, tạm đứng thứ 11 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội, bám sát nhóm 10 đoàn dẫn đầu khi chỉ kém các đoàn xếp từ vị trí thứ 8 đến thứ 10 khoảng cách 1 HCV.

Theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức Đại hội, ngày 29/11 là ngày tranh tài cuối cùng của môn Đua thuyền Rowing. Các môn Bắn cung, Bắn súng, Taekwondo, Wushu và Pencak Silat cũng sẽ tiếp tục tranh tài.