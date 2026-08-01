Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân phường Hạ Long năm 2026

Sáng 1/8, UBND và Ủy ban MTTQ phường Hạ Long tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân và Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, nhân dân các khu phố, đại diện cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đại biểu tham dự Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân phường Hạ Long năm 2026.

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thời gian qua đã được lực lượng Công an phường Hạ Long triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực, phát huy rõ hiệu quả trong công tác đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Việc giữ vững địa bàn an toàn đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, phong trào cũng được chú trọng đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Công an phường Hạ Long phát biểu trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân nêu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và đại diện nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận thẳng thắn, làm rõ những thuận lợi cũng như hạn chế trong công tác đảm bảo an ninh tại cơ sở. Các ý kiến tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm: Tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp giữa công an - quân sự - các đoàn thể trong tuần tra giữ gìn an ninh cơ sở; tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên; hòa giải ở cơ sở; giữ gìn trật tự đô thị, ATGT; cảnh giác với tội phạm lừa đảo công nghệ cao...

Lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư số an toàn về ANTT và phòng, chống tội phạm” phường Bãi Cháy.

Trực tiếp lắng nghe các góp ý, đại diện lãnh đạo Công an phường Hạ Long đã giải đáp cụ thể các vướng mắc, đồng thời cam kết tiếp thu toàn bộ kiến nghị của nhân dân để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng trong thời gian tới.

Các cá nhân tiêu biểu được nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Trong khuôn khổ Ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ", phường Hạ Long đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư số an toàn về ANTT và phòng, chống tội phạm”; trao tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho 9 cá nhân; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND phường cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2021-2025 và năm 2026.