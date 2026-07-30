Giao ban công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Chiều 30/7, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện một số đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự ủng hộ của nhân dân, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì chặt chẽ, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và ứng phó với những biến động của tình hình quốc tế; làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Các lực lượng luôn chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi, xác minh thông tin, xử lý hiệu quả các tình huống từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Lực lượng chức năng của 2 bộ đã phối hợp triển khai 215 kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm; tập trung vào các mặt trọng tâm như tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm xuyên biên giới, bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến biên giới và triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành tại các địa phương.

Các lực lượng cũng đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Cán bộ, chiến sĩ luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân trong thiên tai, bão lũ; phối hợp thực hiện hiệu quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh.

Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động sâu rộng đến môi trường hòa bình, ổn định và phát triển, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, buôn bán người. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão; đoàn kết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, vì an toàn, hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn lành mạnh, hài hòa, phát triển.