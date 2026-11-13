Hội thảo về xây dựng khung giá rừng Quảng Ninh

Ngày 13/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Lâm nghiệp tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo kết quả nhiệm vụ "Xây dựng Khung giá rừng trên địa bàn thành phố Quảng Ninh năm 2026". Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ngành: Công an thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân; Bộ Chỉ huy Quân sự; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp và một số chuyên gia độc lập đến từ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp.

Quang cảnh Hội thảo.

Nội dung trọng tâm diễn ra tại Hội thảo là việc báo cáo dự thảo kết quả định giá rừng tự nhiên, rừng trồng; phương pháp, cơ sở xác định giá; dự thảo bảng khung giá rừng (giá tối thiểu, giá tối đa), hệ thống bản đồ và các sản phẩm liên quan.

Tham gia ý kiến tại hội thảo, nhiều đại biểu tập trung trao đổi, nhận xét, phản biện về phương pháp định giá, nguồn số liệu, các tham số đầu vào, kết quả tính toán và tính phù hợp, khả thi của dự thảo khung giá rừng, đơn giá bồi thường rừng và việc xây dựng bản đồ, cơ sở dữ liệu.

Khung giá rừng là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành nông nghiệp và thành phố Quảng Ninh đưa ra định hướng và tiêu chuẩn xây dựng các nội dung liên quan đến rừng, như định giá rừng trong trường hợp Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng; tính giá trị rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng… Trước đó, việc thực hiện các nội dung trên được Quảng Ninh căn cứ vào khung giá rừng đã được xây dựng năm 2023. Từ năm 2025 đến nay, trước yêu cầu về sự thay đổi một số quy định pháp lý liên quan đến rừng cũng như việc đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp đơn vị tư vấn là Viện Nghiên cứu Lâm sinh xây dựng khung giá rừng năm 2026.

Kết luận tại Hội thảo, ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu đơn vị tư vấn tổng hợp đầy đủ các ý kiến của đại biểu, chuyên gia; nghiên cứu tiếp thu, giải trình cụ thể từng nội dung. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, nhất là về phương pháp, số liệu và kết quả tính toán, cần làm rõ căn cứ, rà soát lại và đề xuất phương án xử lý để hoàn thiện sản phẩm. Đơn vị tư vấn giám sát độc lập tiếp tục rà soát hồ sơ sau khi chỉnh sửa; có ý kiến cụ thể về phương pháp, dữ liệu, khối lượng và chất lượng sản phẩm theo nhiệm vụ được giao. Chi cục Kiểm lâm theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, hoàn thiện; đối chiếu sản phẩm với nội dung nhiệm vụ, đề cương, hợp đồng và quy định hiện hành; kịp thời tham mưu Sở xử lý những khó khăn, vướng mắc và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.