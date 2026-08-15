Đưa cây quế thành cây lâm nghiệp chủ lực giá trị cao

Tuy không thuộc nhóm địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, gần 7.900 ha quế của Quảng Ninh lại sở hữu những giá trị hàm lượng đặc thù, đáp ứng tốt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhờ lợi thế chất lượng vượt trội, quế Quảng Ninh đang thu hút nhiều doanh nghiệp đến hợp tác tiêu thụ và đề xuất đầu tư cơ sở chế biến sâu.

Chính quyền xã Ba Chẽ vận động người dân trồng quế hữu cơ.

Những lợi thế về thành phần hoạt chất và độ an toàn đang tạo cho quế Quảng Ninh ưu thế riêng, được cả giới chuyên môn và doanh nghiệp đánh giá cao. Tại hội thảo về phát triển cây quế, hồi vừa qua, PGS.TS Trần Văn Ơn (nguyên Trưởng bộ môn Thực vật, Trường Đại học Dược Hà Nội) chỉ ra những ưu thế vượt trội của quế Quảng Ninh. Nhờ chứa hàm lượng o-Coumaric Acid cao, quế địa phương rất thuận lợi cho việc tách chiết các hoạt chất làm dược liệu quý. Bên cạnh đó, chỉ số coumarin cực thấp giúp giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi dùng lâu dài, kết hợp với hàm lượng chì và kim loại nặng gần như không đáng kể.

Dưới góc độ doanh nghiệp trực tiếp bao tiêu và xuất khẩu quế Quảng Ninh sang thị trường Âu - Mỹ từ năm 2020, ông Lê Văn Long, đại diện Công ty TNHH hương gia vị Sơn Hà, cho biết: Sản phẩm quế của Quảng Ninh đã đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của khu vực Âu - Mỹ. Các thị trường lớn kiểm soát rất chặt hàm lượng coumarin - một chất có nguy cơ gây ảnh hưởng tới gan, thận nếu tích tụ lâu dài. Trong khi quế ở các vùng khác thường có hàm lượng coumarin cao, dao động từ 3.630 đến 7.903 ppm, thì quế Quảng Ninh lại duy trì ở ngưỡng rất an toàn, chỉ từ 595 đến 893 ppm".

Thời gian gần đây, Công ty TNHH MTV Quế Ba Chẽ phải sản xuất gián đoạn hoặc dừng sản xuất vì thiếu nguyên liệu.

Hiện Quảng Ninh có 7.875ha quế, trong đó 1.448ha được cấp chứng nhận hữu cơ giai đoạn 2021-2026. Tổng sản lượng vỏ quế thu hoạch đạt 3.745 tấn, giá trị bán ra hơn 243 tỷ đồng. Theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 21/4/2026 của UBND tỉnh về phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đến năm 2030, quế được xác định là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu trồng mới 8.536ha, nâng tổng diện tích quế lên 16.411ha vào năm 2030, sản lượng dự kiến 3.935 tấn, giá trị đạt 255,78 tỷ đồng.

Theo khảo sát của Chi cục Kiểm lâm, Quảng Ninh còn diện tích rừng phù hợp để mở rộng vùng trồng quế, trong khi người dân đã có kinh nghiệm canh tác loại cây này. Tuy nhiên, để phát triển vùng quế theo hướng hàng hóa chất lượng cao, việc lựa chọn và chuẩn hóa nguồn giống là vấn đề cần được quan tâm. Ông Nguyễn Văn Bông, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh, cho biết theo thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ, trong các giống quế hiện có, giống quế bản địa Quảng Ninh có nhiều ưu thế về thành phần và tỷ lệ hoạt chất, phù hợp để phát triển sản phẩm hàng hóa có giá trị cao. Trong khi đó, nhiều năm qua, người dân chưa chú trọng lựa chọn giống, dẫn đến cơ cấu giống quế trên địa bàn hiện khá đa dạng, gồm giống bản địa và giống đưa về từ Lào Cai, Yên Bái, Trung Quốc.

Lô sản phẩm 160 tấn tinh dầu quế Công ty TNHH MTV Quế Ba Chẽ xuất khẩu sang Mỹ tháng 3/2026.

Cùng với câu chuyện về giống, thiếu vùng nguyên liệu tập trung cũng đang trở thành điểm nghẽn đối với các doanh nghiệp chế biến quế trên địa bàn. Nguồn cung tại chỗ chưa đáp ứng nhu cầu khiến doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng hoặc nhập nguyên liệu từ nơi khác, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh. Công ty TNHH MTV Quế Ba Chẽ là một trường hợp điển hình. Sau khi xuất khẩu thành công 160 tấn tinh dầu quế, trị giá hơn 500.000 USD, sang Mỹ vào tháng 3/2026, doanh nghiệp hiện phải tạm dừng sản xuất do thiếu nguyên liệu. Bà Dương Thị Hoa, Giám đốc Công ty, cho biết với công suất thiết kế hơn 100 tấn tinh dầu, 240 tấn chế phẩm sinh học và 3.000 tấn vỏ quế khô mỗi năm, doanh nghiệp cần vùng nguyên liệu tập trung khoảng 8.000ha, trong khi nguồn cung thực tế mới đáp ứng khoảng 2.000ha. Việc mở rộng vùng trồng còn gặp khó do người dân địa phương chưa thực sự mặn mà với cây quế.

Để phát huy thế mạnh cây quế, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu xây dựng các vùng quế tập trung, chất lượng cao, hướng tới sản xuất hữu cơ. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có hơn 25% diện tích quế tại các vùng sản xuất tập trung, tương đương khoảng 4.250ha, được áp dụng quy trình VietGAP, hữu cơ; đồng thời chuẩn hóa giống, ưu tiên giống quế bản địa và đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển vùng quế.