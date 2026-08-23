Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026

Chiều 23/8, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn phường Hà Tu tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026. Đây là một trong những hoạt động triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030.

Phần thi thực hành kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn lao động của đội Cơ sở đăng kiểm 1408D (phường Mạo Khê).

Hội thi có 5 đội, 15 thí sinh đến từ các Cơ sở đăng kiểm 14-01D (phường Hà Tu), 14-02D (phường Uông Bí), 14-03D (phường Móng Cái 3), 14-04D (phường Mông Dương) và 14-08D (phường Mạo Khê) thuộc Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh.

Các đội tranh tài ở 4 phần thi: Chào hỏi, kiến thức, xử lý tình huống và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn lao động. Nội dung tập trung vào kiến thức pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống mất an toàn và sơ cấp cứu tai nạn lao động. Ở phần thực hành, các đội xử lý những tình huống sát thực tế như băng bó, cố định gãy xương cẳng chân, cánh tay, bàn tay; sơ cứu vết thương vùng trán, bàn chân.

Phần thi chào hỏi của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái 14-03D

Thông qua hội thi, Liên đoàn Lao động Quảng Ninh và Công đoàn phường Hà Tu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống cho an toàn vệ sinh viên, đoàn viên, người lao động.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Cơ sở đăng kiểm 14-08D (phường Mạo Khê); 2 giải Nhì cho các đội Cơ sở đăng kiểm 14-01D (phường Hà Tu) và Cơ sở đăng kiểm 14-04D (phường Mông Dương); 2 giải Ba cho các đội còn lại.

Theo Đề án phát triển quan hệ lao động Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030, các cấp công đoàn sẽ tổ chức 500 Hội thi An toàn, vệ sinh giỏi dưới hình thức sân khấu hóa, bình quân 100 cuộc/năm.

Thanh Hằng