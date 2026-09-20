“Vầng trăng yêu thương” lan tỏa vòng tay ấm áp cho trẻ em Móng Cái

Tối 19/9, phường Móng Cái 1 tổ chức Chương trình “Vầng trăng yêu thương 2026” tại quảng trường trung tâm Móng Cái. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1; lãnh đạo địa phương, đại diện Câu lạc bộ Thiện nguyện nhân ái Móng Cái cùng các nhà hảo tâm.

Lãnh đạo địa phương và các mạnh thường quân trao quà tới các em nhỏ

“Trung thu - Vầng trăng yêu thương” là hoạt động thiện nguyện thường niên, hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật và những hoàn cảnh kém may mắn. Chương trình do Câu lạc bộ Thiện nguyện nhân ái Móng Cái cùng các nhà hảo tâm tài trợ, trao tặng hơn 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường.

Tại chương trình, các em được tham gia các hoạt động vui Trung thu như múa lân, thưởng thức văn nghệ, phá cỗ và nhận quà. Giá trị quà tặng từ vài trăm nghìn đồng đến 5 triệu đồng cho mỗi em.

Theo thống kê ban đầu của địa phương, phường Móng Cái 1 hiện có hơn 100 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thường xuyên, đột xuất đối với trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với sự quan tâm của địa phương, Câu lạc bộ Thiện nguyện nhân ái Móng Cái nhiều năm qua đồng hành, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Vầng trăng yêu thương 2026” tiếp tục góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Thông qua chương trình, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vươn lên trong cuộc sống.