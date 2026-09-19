Dấu ấn nữ nhà giáo trong hành trình đổi mới

Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với dấu mốc trở thành thành phố, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực và nền giáo dục hiện đại. Đặc biệt, hơn 18.000 nữ giáo viên cùng đội ngũ nữ cán bộ quản lý đang góp sức bằng những việc làm cụ thể, từ đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo học sinh giỏi đến bám trường, bám lớp ở những địa bàn khó khăn.

Toàn thành phố Quảng Ninh hiện có 18.218 giáo viên là nữ (chiếm 92% tổng số giáo viên), trong đó 1.138 nữ cán bộ quản lý. Con số này cho thấy sự đóng góp quan trọng của phụ nữ trong đội ngũ giáo dục. Ở mỗi vị trí công tác, các cô giáo, cán bộ quản lý nữ không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ chuyên môn mà còn góp phần tạo nên những chuyển động mới trong nhà trường, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tại Trường THPT Chuyên Hạ Long, nơi được xác định là một trong những cơ sở giáo dục mũi nhọn, dấu ấn của nữ nhà giáo thể hiện rõ trong cả công tác quản lý, giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Trong môi trường đòi hỏi cao về chuyên môn, mỗi giáo viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp và đồng hành cùng học sinh trong quá trình chinh phục những kỳ thi có tính cạnh tranh cao. Nhà trường duy trì các hoạt động hội giảng, dự giờ, hội thảo chuyên đề.

Từ sự đầu tư đó, thành tích của học sinh trường THPT Chuyên Hạ Long tiếp tục được duy trì ở nhiều sân chơi. Trong 5 năm học từ 2021-2022 đến 2025-2026, học sinh nhà trường giành 330 giải học sinh giỏi quốc gia; 16 học sinh được tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đó có những học sinh đạt thành tích tại các đấu trường khu vực và quốc tế.

Không dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức, các nữ giáo viên còn đồng hành với học sinh trong nghiên cứu khoa học, khơi dậy khả năng sáng tạo, tinh thần tự học và năng lực giải quyết vấn đề.

Giáo viên trường THPT Chuyên Hạ Long giảng bài cho học sinh. ( Ảnh: Lan Anh)

Bà Đỗ Thị Diệu Thuý, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long cho biết: Việc Quảng Ninh trở thành thành phố mở ra yêu cầu mới đối với giáo dục, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng tôi xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng khoa học, công nghệ, ngoại ngữ và những kỹ năng cần thiết cho học sinh trong môi trường hội nhập. Cùng với kiến thức, giáo dục nhân cách, lòng nhân ái, niềm tự hào về quê hương và trách nhiệm với cộng đồng cũng luôn được nhà trường quan tâm.

Nếu ở môi trường giáo dục mũi nhọn, nữ nhà giáo góp phần đào tạo những học sinh có năng lực nổi trội, thì tại các địa bàn vùng khó, sự đóng góp ấy lại được thể hiện qua từng giờ lên lớp và tình yêu với học sinh.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, cô giáo Nguyễn Sinh Khoa, Trường THCS Ba Chẽ luôn tìm cách đưa những kiến thức vốn khô khan, trừu tượng đến gần hơn với học sinh. Giảng dạy Toán, Vật lý và Công nghệ, cô Khoa linh hoạt kết hợp nhiều phương pháp như học nhóm, trò chơi, thực hành thực tế và ứng dụng công nghệ thông tin. Với những lớp cuối cấp được giao chủ nhiệm, cô dành nhiều thời gian quan tâm đến nền nếp, kết quả học tập và tâm lý học sinh. Các lớp do cô chủ nhiệm đều đạt danh hiệu Tập thể lớp tiên tiến xuất sắc; tỷ lệ học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp và chuyển cấp đạt 100%.

Hai lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 3 lần được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều phần thưởng khác là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cô. Cô Khoa chia sẻ: Điều giữ chân cô với nghề là sự tin yêu của học trò và mong muốn góp một phần nhỏ để giáo dục miền núi ngày càng tiến bộ.

Cô giáo Nguyễn Sinh Khoa, trường THCS Ba Chẽ (xã Ba Chẽ).

Tinh thần ấy cũng được thể hiện rõ qua công tác điều động, luân chuyển giáo viên. Bước vào năm học 2026-2027, trong 327 giáo viên được điều động, luân chuyển và tự nguyện nhận nhiệm vụ tại các địa bàn còn khó khăn, có 294 giáo viên nữ.

Đằng sau con số này là những lựa chọn không dễ dàng. Rời nơi công tác quen thuộc để đến vùng cao, biên giới, hải đảo, nhiều nữ giáo viên phải thích nghi với điều kiện đi lại, sinh hoạt và khoảng cách với gia đình. Thế nhưng, khi ngành Giáo dục cần, họ vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, có người từng hoàn thành một đợt công tác nhưng tiếp tục trở lại địa bàn khó khăn.

Bằng chuyên môn, trách nhiệm cùng sự tận tâm, đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên đang góp thêm những nền tảng quan trọng để giáo dục Quảng Ninh thích ứng với yêu cầu phát triển, mở rộng cơ hội học tập cho mọi học sinh và chuẩn bị nguồn nhân lực cho chặng đường phía trước.