Đồng hành cùng thanh niên làm chủ không gian số

Mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội để thanh niên học tập, sáng tạo, kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi người trẻ phải có kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để nhận diện, ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng. Trước yêu cầu đó, các cấp bộ Đoàn đang tăng cường giáo dục, tuyên truyền, định hướng đoàn viên, thanh thiếu niên (ĐVTTN) sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh.

Thành Đoàn tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an toàn trên không gian mạng trong tình hình mới” (tháng 7/2026).

Xác định giáo dục, nâng cao nhận thức là giải pháp quan trọng giúp thanh thiếu niên chủ động phòng ngừa nguy cơ trên không gian mạng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tháng 7 vừa qua, Thành Đoàn tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an toàn trên không gian mạng trong tình hình mới”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các cơ sở Đoàn, trang bị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên kiến thức, kỹ năng nhận diện lừa đảo, bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn.

Không chỉ hướng đến lực lượng đoàn viên, thanh niên, công tác giáo dục kỹ năng số còn được tổ chức Đoàn chú trọng triển khai từ lứa tuổi thiếu niên. Trong khuôn khổ chương trình trại hè “Ước mơ hồng” năm 2026 tổ chức tại phường Yên Tử tháng 8 vừa qua, bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, trải nghiệm văn hóa, các em thiếu niên được tham gia tập huấn về kỹ năng an toàn trong kỷ nguyên số.

Em Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, học sinh lớp 8, Trường liên cấp Singapore, chia sẻ: “Qua buổi tập huấn, em hiểu hơn về những nguy cơ có thể gặp phải trên mạng xã hội, cách bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, có trách nhiệm. Em sẽ chú ý kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, đồng thời biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, cha mẹ khi gặp vấn đề trên không gian mạng”.

Đoàn Thanh niên UBND thành phố thành lập câu lạc bộ Truyền thông AI.

Cùng với việc trang bị kiến thức, kỹ năng, các cấp bộ Đoàn đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy thế mạnh của mạng xã hội để đưa thông tin chính thống, lan tỏa những giá trị tích cực đến gần hơn với ĐVTTN. Hiện 100% cơ sở Đoàn của thành phố duy trì fanpage, nhóm mạng xã hội facebook, zalo; nhiều đơn vị mở rộng hoạt động trên TikTok, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm truyền thông bằng video ngắn, infographic...

Các câu lạc bộ truyền thông AI hình thành, phong trào “Cán bộ, công chức trẻ với AI” từng bước được triển khai góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và định hướng thanh niên sử dụng AI an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm. Qua đó, các kênh truyền thông mạng xã hội của tổ chức Đoàn không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, mà còn trở thành không gian để ĐVTTN tiếp cận thông tin, học tập, trao đổi và lan tỏa những câu chuyện đẹp, tấm gương đẹp.

Thời gian qua, Thành Đoàn đã tăng cường tạo ra những sân chơi để thanh niên phát huy khả năng sáng tạo thông qua các sản phẩm truyền thông số trên mạng xã hội. Nhiều chiến dịch như “Quảng Ninh trong tôi là…”, “Tôi yêu Quảng Ninh”, “Thanh niên Quảng Ninh chung tay phổ cập kỹ năng số, xây dựng văn hóa số”; các cuộc thi “Sáng tạo sản phẩm truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”; cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh”... đã tạo điều kiện để ĐVTTN tiếp cận, tìm hiểu những nội dung lịch sử, chính trị, pháp luật bằng hình thức sinh động, gần gũi.

Từ đây, không chỉ nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước mà còn khuyến khích ĐVTTN chủ động sáng tạo nội dung, lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử tốt đẹp, góp phần xây dựng không gian mạng tích cực, lành mạnh.

Cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh” được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến và thi sáng tạo sản phẩm truyền thông số thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Đồng chí Nguyễn Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh, cho biết: Sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh không chỉ là yêu cầu đối với mỗi ĐVTTN, mà còn là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục, định hướng của tổ chức Đoàn. Vì vậy, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, hình thành ở mỗi ĐVTTN thói quen chủ động tìm hiểu, học tập, biết chọn lọc, kiểm chứng, tiếp cận thông tin chính thống và có trách nhiệm khi tương tác, chia sẻ trên không gian mạng. Qua đó, góp phần bồi đắp bản lĩnh, ý thức công dân và khả năng làm chủ công nghệ cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, an toàn, lành mạnh trên môi trường số.