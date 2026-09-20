Phường Hà Lầm rộn ràng Đêm hội Trăng rằm 2026

Tối 20/9, tại sân Nhà văn hóa Trung tâm phường Hà Lầm, Đêm hội Trăng rằm 2026 diễn ra với sự tham gia của đông đảo người dân và thiếu nhi trên địa bàn. Hội thi "Sắc màu đèn Trung thu phường Hà Lầm năm 2026” là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm, với nhiều mô hình đèn Trung thu được chuẩn bị công phu, mang đậm không khí truyền thống. Dự đêm hội có lãnh đạo phường Hà Lầm, đại diện các cơ quan, đơn vị, khu phố cùng đông đảo người dân và thiếu nhi trên địa bàn.

Các em học sinh phường Hà Lầm hào hứng tham gia rước đèn Trung thu.

Hàng trăm chiếc đèn Trung thu tỏa sáng tại Đêm hội Trăng rằm 2026 của phường Hà Lầm.

Mở đầu chương trình là màn rước đèn với sự tham gia của hơn 300 học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường. Trong tiếng trống hội, các em cùng các đội lân - sư - rồng tạo nên không khí sôi động cho đêm hội.

Một trong những nội dung nổi bật của chương trình là Hội thi "Sắc màu đèn Trung thu phường Hà Lầm năm 2026". Các mô hình đèn Trung thu do giáo viên, học sinh và người dân các khu phố chuẩn bị được thiết kế công phu, sáng tạo, góp phần tạo không gian sinh động cho đêm hội và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung thu.

Màn múa lân - sư - rồng tạo không khí sôi động cho đêm hội.

Hội thi “Sắc màu đèn Trung thu phường Hà Lầm năm 2026" là điểm nhấn nổi bật trong chương trình.

Lãnh đạo phường Hà Lầm trao quà Trung thu tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo phường Hà Lầm đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Dịp này, phường trao quà cho 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập và có một mùa Trung thu vui tươi, trọn vẹn.

Đêm hội sôi động với hoạt cảnh Chú Cuội - Chị Hằng, các tiết mục văn nghệ do học sinh các trường biểu diễn cùng nhiều trò chơi giao lưu, đố vui dành cho thiếu nhi. Những hoạt động gần gũi, sôi nổi đã tạo nên không khí đoàn kết, vui tươi, giúp các em có thêm những trải nghiệm đáng nhớ trong mùa trăng tháng Tám.

Hoạt cảnh Chú Cuội - Chị Hằng tại đêm hội.

Học sinh các trường trên địa bàn phường biểu diễn văn nghệ tại đêm hội.

Các em thiếu nhi hào hứng theo dõi chương trình.

Các em thiếu nhi phường Hà Lầm vui đón Trung thu.

Hàng trăm học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường Hà Lầm tham gia đêm hội.

Màn pháo hoa tại Đêm hội Trăng rằm 2026 của phường Hà Lầm.

Đêm hội Trăng rằm 2026 không chỉ mang đến sân chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em mà còn góp phần tạo không khí đoàn kết trong cộng đồng, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và thể hiện sự quan tâm, chăm lo của phường Hà Lầm đối với trẻ em trên địa bàn.