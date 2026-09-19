Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công kiểm tra công trình kè bảo vệ bờ sông biên giới

Ngày 19/9, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, kiểm tra hiện trường và tiến độ thi công một số công trình kè bảo vệ bờ sông biên giới tại phường Móng Cái 1 và các xã Hải Sơn, Quảng Đức, Hoành Mô.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, kiểm tra hiện trạng công trình kè bảo vệ bờ sông biên giới tại xã Hoành Mô.

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thi công và những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Nguyễn Văn Công yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn trong thi công và giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các địa phương rà soát, đề xuất lập dự án trồng tre dọc các tuyến kè, góp phần bảo vệ công trình và tạo cảnh quan khu vực biên giới. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn triển khai, phấn đấu hoàn thành lập dự án trong năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, kiểm tra hiện trường công trình kè bảo vệ bờ sông biên giới tại xã Hải Sơn.

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương tăng cường trao đổi với các địa phương phía Trung Quốc để thống nhất những nội dung liên quan đến thi công, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai các công trình khu vực sông biên giới.

Trong quá trình thực hiện các dự án, các đơn vị cần nghiên cứu ưu tiên khai thác, sử dụng nguồn vật liệu san lấp tại chỗ, góp phần chủ động nguồn cung, đáp ứng yêu cầu thi công.