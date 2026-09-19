Quảng Ninh tăng cường phòng ngừa cháy, nổ

Trước tình hình cháy, nổ liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là vụ cháy tại chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, ngày 18/9, UBND thành phố Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác PCCC và CNCH, chủ động phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ và thiệt hại về người, tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Ban Quản lý chợ Hạ Long 2 kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh khu vực đồ ăn chín.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về PCCC và CNCH; rà soát các nhiệm vụ đã được giao, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là những nội dung còn chậm triển khai. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, gắn với kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và người dân; khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn về xây dựng và UBND các địa phương tăng cường kiểm tra PCCC, tập trung vào các chợ, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là tại các khu dân cư; xác định rõ tồn tại, trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Đối với các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Khi xảy ra cháy, khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; trước mắt là vụ cháy xảy ra tại chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê. Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá nguy cơ mất an toàn PCCC tại các chợ, khu vực kinh doanh, ki-ốt và các cơ sở có nguy cơ tương tự; kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo khắc phục các tồn tại, bất cập, không để xảy ra các vụ cháy tương tự. Bên cạnh đó, rà soát, bổ sung phương án, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp từng địa bàn; duy trì lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố (nếu có).

Sở Xây dựng phối hợp rà soát hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy tại các khu dân cư; tăng cường kiểm tra việc bảo đảm yêu cầu PCCC trong xây dựng, cải tạo, thay đổi công năng công trình và hướng dẫn giải pháp thoát nạn.

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra an toàn điện, khí đốt và các lĩnh vực có nguy cơ cháy, nổ; đồng thời hướng dẫn các địa phương rà soát, khắc phục tồn tại về PCCC tại các chợ. Công ty Điện lực Quảng Ninh thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, hướng dẫn người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng điện an toàn và phối hợp xử lý sự cố khi có yêu cầu.

UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức rà soát các nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ và những khu dân cư có nguy cơ cao. Đối với các cơ sở còn tồn tại về PCCC, phải hướng dẫn biện pháp khắc phục, lập danh sách theo dõi và đôn đốc thực hiện đến khi hoàn thành.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, khí đốt an toàn; bố trí khu vực sạc xe điện phù hợp; bảo đảm lối thoát nạn và trang bị phương tiện PCCC cần thiết. Tiếp tục củng cố, duy trì thực chất các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”.

Việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.