Lung linh sắc màu đêm Trăng rằm

Tối 19/9, không gian Khu đô thị Vịnh biển Halong Marina trở nên rực rỡ, náo nức với Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy – Thu Fest 2026. Ánh đèn, sắc màu, tiếng trống hội, âm nhạc cùng những hoạt động vui chơi, trải nghiệm đã tạo nên một đêm Trung thu sôi động, ấm áp. Trong không gian ấy, những ánh mắt háo hức, nụ cười trong trẻo và tiếng cười giòn tan của các em nhỏ hòa cùng niềm vui của gia đình, người dân và du khách, tạo nên những khoảnh khắc đẹp, đầy sức sống của đêm hội trăng rằm. Niềm vui tuổi thơ lan tỏa qua từng ánh mắt, nụ cười, tạo nên những khoảnh khắc đẹp của một mùa Trung thu đoàn viên.

Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy – Thu Fest 2026 với chủ đề “Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh”, được tổ chức tại Khu đô thị Vịnh biển - Halong Marina.

Các tiết mục múa rồng, lân không thể thiếu trong mỗi dịp Trung thu.

Các em nhỏ thích thú cùng đùa vui với lân dưới sân khấu.

Nhạc kịch "Thỏ cảnh sát và AI lốc xoáy" tạo được sự phấn khích cho các em nhỏ.

Tiết mục biểu diễn của Rapper CAPTAIN BOY khuấy động không khí đêm hội Trung thu.

Các em nhỏ hào hứng, vui tươi và cùng hòa mình vào không khí sôi động của sự kiện.

Các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố; Nguyễn Văn Hồi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; cùng các đại biểu tới chung vui tại Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy – Thu Fest 2026.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Top 6 Hoa hậu Thế giới năm 2026, Hoa hậu Liên lục địa 2022, chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ tại đêm hội trăng rằm.

Đặc biệt, tại Thu Fest 2026, phường Bãi Cháy dành tặng người dân và du khách chiếc bánh Trung thu khổng lồ nặng 199kg, đường kính 1,2m, với hai loại nhân truyền thống: Thập cẩm và đậu xanh, do các nghệ nhân của thương hiệu bánh Omeli thực hiện.



Đông đảo người dân và các em nhỏ cùng nhau phá cỗ chiếc bánh khổng lồ.

Các em nhỏ háo hức nhận bánh phá cỗ Trung thu.

Ngoài ra Thu Fest 2026 còn có nhiều hoạt động để các em nhỏ vui chơi, trải nghiệm.

Các bạn nhỏ trải nghiệm các gian hàng bán, trưng bày sản phẩm Trung thu.

Trải nghiệm gian hàng của Thành đoàn Quảng Ninh với ứng dụng chụp ảnh lưu niệm thông minh.

Màn nhạc nước lung linh sắc màu được trình chiếu tại đêm hội.

Đặc biệt, màn diễu hành xe mô hình Trung thu qua các tuyến phố như thắp sáng không gian đêm hội, mang sắc màu rực rỡ và niềm vui đến với đông đảo người dân, nhất là các em nhỏ.

Nhiều mô hình xe Trung thu với đủ hình dáng, màu sắc rực rỡ nối dài trên các tuyến phố, tạo nên màn diễu hành sinh động, đưa không khí Trung thu lan tỏa đến mọi người.

Dàn xe diễu hành thu hút đông đảo người dân và người đi đường dõi theo, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, náo nhiệt.

Màn bắn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời, tạo điểm nhấn ấn tượng cho đêm hội Trung thu...

... mang đến những khoảnh khắc mãn nhãn, niềm vui cho đông đảo người dân, nhất là các em nhỏ.