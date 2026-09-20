Phường Hồng Gai tổ chức Trung thu “Vầng trăng di sản – Khát vọng tương lai”

Hướng tới một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa cho thiếu nhi, tối 20/9, phường Hồng Gai tổ chức chương trình “Vầng trăng di sản – Khát vọng tương lai” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm dành cho trẻ em.

Các em học sinh háo hức tham gia rước đèn.

Điểm nhấn mở đầu là chương trình rước đèn từ Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, với đoàn lân - sư - rồng dẫn đầu. Gần 1.000 thiếu nhi cùng người dân, du khách tham gia rước đèn, hội tụ về khu vực diễn ra đêm hội.

Đèn lồng, mặt nạ với nhiều màu sắc, hình dáng ngộ nghĩnh tạo nên không khí rộn ràng của đêm hội Trung thu.

Gần 1.000 thiếu nhi cùng người dân, du khách tham gia rước đèn từ Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, hội tụ về đêm hội.

Không chỉ tạo nên không khí vui tươi của Tết Trung thu, chương trình được xây dựng thành hành trình nghệ thuật xuyên suốt qua hai chương: "Vầng trăng di sản” và "Khát vọng tương lai”. Từ những nét đẹp truyền thống của tuổi thơ, câu chuyện nghệ thuật dẫn các em đến với tình yêu quê hương, niềm tự hào về vùng đất Quảng Ninh và khát vọng của thế hệ trẻ trong hành trình tiếp nối, dựng xây tương lai.

Lãnh đạo phường Hồng Gai trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình nghệ thuật được chuẩn bị công phu, mang đến một đêm hội đáng nhớ cho các em.

Cùng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình năm nay có sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, trao tặng hơn 1.400 phần quà với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng cho thiếu nhi. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu niên, nhi đồng, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi trả lời câu hỏi.

Chị Hằng, chú Cuội mang đến bầu không khí sôi động với nhiều câu hỏi và phần quà thú vị.

Thông qua các hoạt động và tiết mục nghệ thuật, chương trình truyền tải tới các em những giá trị gần gũi như biết yêu quê hương, trân trọng truyền thống, sống nhân ái, chăm chỉ học tập, nuôi dưỡng ước mơ và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.