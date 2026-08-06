Hôm nay, Chính phủ trình Quốc hội xem xét thành lập 2 thành phố mới

Hôm nay (6/8), Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ tư của Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Quang cảnh phiên thảo luận ở Tổ 2 tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cụ thể, trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; việc thành lập thành phố Quảng Ninh; việc thành lập thành phố Bắc Ninh; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về việc thành lập 2 thành phố mới; chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và cho ý kiến tại tổ về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Nội dung này Quốc hội họp riêng.

Buổi chiều, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc để thảo luận ở tổ về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.