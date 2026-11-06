Nguy cơ mất ATGT từ xe vận chuyển đất, đá thải mỏ ở Hoàng Quế

Hoạt động vận chuyển đất đá thải mỏ phục vụ san lấp mặt bằng và các dự án đang tạo áp lực lớn lên giao thông tại phường Hoàng Quế. Với hơn 200 phương tiện tải trọng hàng chục tấn lưu thông mỗi ngày trên địa bàn, nguy cơ mất ATGT ở phường Hoàng Quế luôn hiện hữu.

Ngã tư Tràng Bạch là khu vực có hoạt động giao thông phức tạp, mỗi ngày hơn 200 xe có tải trọng hàng chục tấn vận chuyển đất đá phục vụ san lấp mặt bằng trên địa bàn TP Quảng Ninh và cung cấp vật liệu cho các dự án tại TP Hải Phòng thường xuyên lưu thông qua địa bàn. Mật độ phương tiện lớn, trong khi hoạt động đi lại, sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra thường xuyên, khiến nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông (TNGT) luôn hiện hữu.

Đáng lo ngại, tại khu vực ngã tư Tràng Bạch đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng, khiến người tham gia giao thông tử vong tại chỗ. Những vụ việc này cho thấy mức độ nguy hiểm khi các phương tiện có tải trọng lớn di chuyển trên những tuyến đường có đông người qua lại, nhất là tại các điểm giao cắt và khu vực tập trung dân cư.

Các phương tiện vận chuyển đất đá chạy liên tục nên nguy cơ mất ATGT rất cao. Ảnh chụp ngày 25/10.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, hoạt động vận chuyển đất đá thải mỏ còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân địa phương. Vào các khung giờ cao điểm, sự xuất hiện liên tục của các xe tải trọng lớn khiến việc đi lại trở nên khó khăn, đặc biệt đối với người đi xe máy, xe đạp.

Trong khi đó, một số lái xe điều khiển phương tiện tải trọng lớn với tốc độ cao khi đi qua khu dân cư, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Với đặc điểm kích thước lớn, quán tính cao và khoảng cách phanh dài, xe tải chở đất đá có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu xảy ra va chạm.

Tình trạng mất ATGT không chỉ tập trung tại ngã tư Tràng Bạch. Khu vực vận chuyển đất đá thải mỏ của một đơn vị gần cầu Lầm cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tại đây đã xảy ra vụ TNGT khiến một người tử vong tại chỗ. Những vụ việc đau lòng cho thấy yêu cầu bảo đảm ATGT cần được đặt ra đối với toàn bộ quá trình vận chuyển, từ khu vực xuất phát, các tuyến đường lưu thông đến điểm giao nhận đất đá, thay vì chỉ tập trung xử lý tại một vài vị trí xảy ra tai nạn.

Trước tình hình trên, phường Hoàng Quế đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải giãn thời gian vận chuyển, tránh các khung giờ học sinh đến trường và giờ cao điểm. Lực lượng công an phường cũng được bố trí tại khu vực ngã tư Tràng Bạch để điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Tuy nhiên, các biện pháp này chưa giải quyết triệt để vấn đề. Khi lực lượng chức năng rời vị trí, tình trạng giao thông phức tạp lại tái diễn. Điều đó cho thấy, nếu chỉ dựa vào việc bố trí lực lượng điều tiết trong những khung giờ nhất định mà thiếu sự giám sát thường xuyên và trách nhiệm tự giác của doanh nghiệp, nguy cơ mất ATGT vẫn khó được kiểm soát bền vững.

Để bảo đảm ATGT trên địa bàn phường Hoàng Quế, trước hết cần nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải và đơn vị có hoạt động khai thác, vận chuyển đất, đá thải mỏ. Việc chấp hành phương án tổ chức giao thông, khung giờ lưu thông và các quy định về tốc độ phải được thực hiện nghiêm túc, không thể chỉ mang tính đối phó khi có lực lượng chức năng kiểm tra.

Đối với phường Hoàng Quế, cần tiếp tục phối hợp với lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan rà soát những điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là ngã tư Tràng Bạch và khu vực cầu Lầm. Trên cơ sở tình hình thực tế, cần tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khung giờ cao điểm và những thời điểm có mật độ xe tải lớn. Việc kiểm tra cần được duy trì thường xuyên, có trọng tâm, tránh tình trạng chỉ bảo đảm trật tự trong thời gian lực lượng chức năng trực tiếp có mặt.

Các đoàn xe chạy dày đặc và liên tục trên địa bàn phường Hoàng Quế. Ảnh chụp ngày 25/10/2026.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện vận tải, tải trọng, tình trạng kỹ thuật phương tiện cũng như các yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển. Những trường hợp vi phạm phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định; kết quả kiểm tra cần gắn với trách nhiệm cụ thể của doanh nghiệp, chủ phương tiện và người điều khiển.

Bảo đảm ATGT tại Hoàng Quế không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải và những đơn vị liên quan. Khi hoạt động vận chuyển đất, đá thải mỏ vẫn diễn ra với lưu lượng lớn, mọi giải pháp cần hướng tới mục tiêu kiểm soát nguy cơ ngay từ đầu, không để những bất cập kéo dài dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Sự vào cuộc đồng bộ, thường xuyên và quyết liệt sẽ góp phần lập lại trật tự giao thông, bảo vệ tính mạng người dân và bảo đảm an toàn trên những tuyến đường.