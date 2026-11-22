Rayo Vallecano đối mặt làn sóng phản đối, tương lai sân nhà chưa được giải quyết

Câu lạc bộ Rayo Vallecano của Tây Ban Nha đang đối mặt với làn sóng phản đối từ người hâm mộ liên quan đến công tác quản lý, giá vé và tương lai sân vận động Vallecas. Dù ban lãnh đạo và các hội cổ động viên đã bắt đầu đối thoại, những bất đồng về quyền khai thác sân và cách điều hành câu lạc bộ vẫn chưa được giải quyết.

Cổ động viên Rayo Vallecano cổ vũ đội nhà trong trận đấu La Liga giữa Rayo Vallecano và Real Madrid tại sân Vallecas ở Madrid, Tây Ban Nha.Ảnh tư liệu: AP.

Mâu thuẫn giữa người hâm mộ Rayo Vallecano và Chủ tịch Raúl Martín Presa, người tiếp quản câu lạc bộ từ năm 2011, đã kéo dài nhiều năm. Các cổ động viên cáo buộc ban lãnh đạo không quan tâm đúng mức đến cơ sở vật chất, tăng giá vé mùa, để tình trạng xếp hàng mua vé kéo dài và xem nhẹ những truyền thống của đội bóng.

Làn sóng phản đối gia tăng trong những tháng gần đây. Trước trận giao hữu với Cagliari ngày 3/10, khu vực khán đài VIP xuất hiện dấu hiệu bị phá hoại cùng những dòng chữ phản đối Chủ tịch Presa. Ngày 10/10, trận đấu giữa Rayo và Athletic Bilbao tại La Liga phải tạm dừng do cổ động viên ném máy bay giấy và các vật dụng khác xuống sân.

Đến trận gặp Celta Vigo ngày 31/10, nhóm cổ động viên Bukaneros tổ chức phản đối trong im lặng và giăng biểu ngữ yêu cầu thay đổi. Nhiều khán giả trên sân đồng loạt hô khẩu hiệu đòi chủ tịch từ chức.

Những bất bình còn liên quan đến việc Rayo được cho là câu lạc bộ duy nhất trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu chưa triển khai bán vé trực tuyến. Người hâm mộ cũng cáo buộc ban lãnh đạo thiếu quan tâm đến đội nữ và hệ thống đào tạo trẻ, đồng thời phản đối việc thay thế dải sọc đỏ truyền thống trên áo đấu bằng hình tia sét. Câu lạc bộ đã cam kết khôi phục thiết kế áo đấu quen thuộc từ mùa giải tới.

Tâm điểm tranh cãi là sân Vallecas, có sức chứa 14.708 khán giả và được đưa vào sử dụng từ năm 1976. Đây là sân nhà gắn bó lâu đời với Rayo, đội bóng được thành lập năm 1924 tại khu lao động Vallecas ở thủ đô Madrid.

Tháng 7, chính quyền vùng Madrid tạm đình chỉ giấy phép sử dụng sân do những thiếu sót về an toàn, vệ sinh và bảo trì. Rayo phải chuyển ba trận sân nhà sang sân Butarque ở Leganés trước khi được trở lại Vallecas vào tháng 9, sau khi tiến hành sửa chữa và vượt qua đợt kiểm tra mới.

Tuy nhiên, tranh chấp về quyền khai thác sân vẫn tiếp diễn. Chính quyền Madrid, đơn vị sở hữu Vallecas, muốn chấm dứt giấy phép hiện tại nhưng cho phép Rayo tiếp tục thi đấu nếu có nhà quản lý mới. Trong khi đó, ban lãnh đạo câu lạc bộ khẳng định sẽ không sử dụng sân nếu không trực tiếp kiểm soát việc vận hành.

Chủ tịch Presa từng đề xuất xây dựng sân vận động mới thuộc sở hữu câu lạc bộ, có sức chứa khoảng 30.000 người. Một phương án khác đang được thảo luận là giao Liên đoàn Bóng đá vùng Madrid quản lý Vallecas, phụ trách công tác bảo trì và cải tạo, đồng thời cho phép Rayo tiếp tục thi đấu tại đây.

Trước những chỉ trích, ông Presa bảo vệ cách điều hành câu lạc bộ, cho rằng ban lãnh đạo đã cải thiện tình hình tài chính và giúp đội bóng đạt thành tích tích cực. Ông cũng giải thích việc chưa bán vé trực tuyến nhằm hạn chế cổ động viên đội khách mua vé vào khu vực dành cho người hâm mộ Rayo, đồng thời bác bỏ cáo buộc sân vận động bị bỏ bê và không bảo đảm an toàn.

Ngày 19/11, các hội cổ động viên thông báo quá trình thương lượng với ban lãnh đạo đã có tiến triển. Hai bên thống nhất về việc hoàn tiền vé mùa đối với những trận phải chuyển khỏi Vallecas, dự kiến thực hiện trong tháng 12, cùng các biện pháp hỗ trợ hoạt động cộng đồng.

Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến giá vé, hình thức bán vé trực tuyến và tương lai sân vận động vẫn đang được thảo luận. Một cuộc gặp tiếp theo dự kiến diễn ra trong tháng 12. Ngày 20/11, Rayo xác nhận đang triển khai các cam kết đã đạt được với đại diện người hâm mộ.

Những bất ổn ngoài sân cỏ diễn ra sau một trong những mùa giải thành công nhất lịch sử Rayo Vallecano. Đội bóng từng lọt vào chung kết UEFA Conference League mùa trước nhưng thua Crystal Palace 0-1. Trước đó, vị trí thứ tám tại La Liga mùa 2024-2025, cân bằng thành tích tốt nhất của câu lạc bộ, đã giúp Rayo trở lại đấu trường châu Âu sau 25 năm.

Dù đạt được những kết quả tích cực về chuyên môn, ban lãnh đạo Rayo vẫn đối mặt với sức ép từ người hâm mộ trong việc cải thiện điều kiện phục vụ, duy trì bản sắc câu lạc bộ và bảo đảm tương lai thi đấu tại sân Vallecas.