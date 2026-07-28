Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về quản trị an ninh phi truyền thống

Sáng 28/7, tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về quản trị an ninh phi truyền thống năm 2026. Dự buổi lễ có đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phát biểu quán triệt.

Trong thời gian 5 ngày từ 28/7 đến 1/8, 45 học viên là CBCCVC các sở, ban, ngành của tỉnh được truyền đạt 8 chuyên đề liên quan đến an ninh quốc gia, quản trị an ninh phi truyền thống; đồng thời, cập nhật, bổ sung kiến thức mới về các nội dung an ninh biển, đảo và bảo vệ môi trường biển; an ninh mạng và chuyển đổi số an toàn; an ninh môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai; an ninh kinh tế, năng lượng; an ninh thương mại biên giới, cửa khẩu; quản trị an ninh du lịch trong phát triển du lịch bền vững; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý khủng hoảng an ninh phi truyền thống gắn với thực tiễn tỉnh Quảng Ninh.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ trong lĩnh vực công tác, xây dựng môi trường ổn định, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Phát biểu quán triệt tại lễ khai giảng, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quản trị an ninh phi truyền thống là nội dung mới, có tính thời sự cao. Học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian tập trung cao nhất để nghiên cứu, tham gia lớp học đầy đủ để lĩnh hội một cách toàn diện, sâu sắc nội dung kiến thức giảng viên chia sẻ, truyền đạt với tinh thần "đồng giảng, đồng kiến tạo".

Sau khóa học, CBCCVC tiếp tục học tập, trau dồi, vận dụng hiệu quả vào công việc chuyên môn, lan tỏa những kiến thức, kinh nghiệm đã tiếp thu đến đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững lý luận, giỏi nghiệp vụ và bản lĩnh trong xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.