Gỡ vướng GPMB dự án nâng cấp, cải tạo đường 338

Thời gian qua, một trong những vấn đề được cử tri phường Hiệp Hòa quan tâm là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo đường 338, đoạn từ vòng xuyến Cầu Rừng đến Cồn Khoai. Trước đó, cử tri phản ánh chưa có phương án đền bù nhưng đơn vị thi công đã triển khai dự án, gây không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác GPMB.



Dự án có chiều dài 3,6km, ảnh hưởng đến 91 hộ dân và tổ chức, với tổng diện tích đất phải thu hồi gần 14,79ha. Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực II là chủ đầu tư, đồng thời thực hiện công tác GPMB. Từ ngày 29/1/2026, nhiệm vụ này cùng hồ sơ liên quan được bàn giao cho UBND phường Hiệp Hòa.

Lãnh đạo phường Hiệp Hòa trực tiếp trao đổi, giải thích chính sách GPMB với người dân.

Từ thời điểm tiếp nhận, phường Hiệp Hòa xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Chính quyền phường, cùng khu phố Sông Khoai đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, gặp gỡ từng hộ dân để trao đổi, giải thích về chủ trương thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và những lợi ích của dự án khi hoàn thành.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hải (khu Sông Khoai) có hơn 800m² đất, trong đó khoảng 700m² nằm trong diện tích thực hiện dự án. Đây là phần đất gia đình khai hoang và sử dụng trong nhiều năm. Việc bàn giao mặt bằng đồng nghĩa với tháo dỡ công trình, thay đổi hiện trạng khu đất đang sử dụng. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền tuyên truyền, vận động và giải thích cụ thể, gia đình anh Hải đã đồng thuận thực hiện.

Anh Nguyễn Văn Hải cho biết: Lúc đầu gia đình tôi cũng có nhiều trăn trở vì diện tích đất bị thu hồi khá lớn. Khi phải tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, gia đình không tránh khỏi những ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, sau nhiều lần được cán bộ phường và khu phố trực tiếp trao đổi, giải thích, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về chủ trương thực hiện dự án, cũng như các chính sách liên quan. Vì vậy, sau khi thống nhất trong gia đình, chúng tôi đã chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi.

Người dân tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án đường 338.

Từ một hộ dân còn nhiều băn khoăn, đến việc tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, câu chuyện của gia đình anh Hải cũng cho thấy vai trò của công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Với những hộ dân còn vướng mắc, cán bộ phường, khu phố tiếp tục gặp gỡ, giải thích, làm rõ chính sách để người dân hiểu và đồng thuận.

Cùng với công tác tuyên truyền, chính quyền phường xác định việc GPMB phải được thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền được tập trung giải quyết; các vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo để có hướng xử lý phù hợp.

Ông Trịnh Văn Khởi, quyền Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hiệp Hòa, cho biết: Với vai trò là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác GPMB, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Vì vậy, đơn vị đã nghiên cứu, tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Qua đó, nhiều vướng mắc của người dân được kịp thời tháo gỡ. Đơn cử như đối với những hộ dân sau khi bị thu hồi đất mà phần diện tích còn lại đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn vị sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân hoàn thiện thủ tục và được cấp giấy theo quy định. Bên cạnh đó, trung tâm cũng phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, đơn vị thi công, đồng hành cùng người dân trong quá trình GPMB; đồng thời linh hoạt bố trí nguồn kinh phí dự phòng để kịp thời chi trả cho người dân. Nhờ đó, đến nay nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Với cách làm này, từng vướng mắc được tháo gỡ theo từng hộ dân, từng trường hợp cụ thể. Ngày 7/9/2026, hộ dân cuối cùng có nhà, vật kiến trúc trên đất đã nhận tiền, tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Như vậy, dự án đã hoàn thành 100% công tác GPMB đối với phần bên trái tuyến phục vụ thi công mở rộng đường.

Có thể thấy, sự vào cuộc của phường Hiệp Hòa đã giúp kiến nghị của cử tri từng bước được giải quyết. Việc theo sát từng vụ việc, lắng nghe và xử lý những vấn đề người dân quan tâm đang giúp các kiến nghị được giải quyết thực chất hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền ở cơ sở.