Phát huy nguồn lực văn hóa, hiện thực hóa Nghị quyết 80-NQ/TW

Quảng Ninh hiện thực hóa Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng cách coi văn hóa là nguồn lực nội sinh quý giá nhất, chuyển từ tổ chức hoạt động đơn lẻ sang xây dựng chuỗi sự kiện mang tính thương hiệu, gắn kết văn hóa với phát triển kinh tế du lịch và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

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Tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra tại Hà Nội, nhiều địa phương đã chia sẻ những cách làm, mô hình và giải pháp cụ thể nhằm đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 vào cuộc sống, từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển. Với cách làm của Quảng Ninh, Giám đốc Sở VHTT&DL Lê Ngọc Thanh cho biết: Tỉnh xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng. Từ tư duy này, Quảng Ninh đã chuyển mạnh từ việc tổ chức các hoạt động văn hóa đơn lẻ sang xây dựng hệ thống sự kiện có tính thương hiệu, gắn với quảng bá hình ảnh địa phương, phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Trên thực tế, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Quảng Ninh đã nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết bằng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai và những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bám sát tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 13/2/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây là bước đi kịp thời, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc đưa quan điểm, định hướng lớn của Trung ương vào thực tiễn địa phương.

Chương trình hành động xác định mục tiêu xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế đô thị; đồng thời kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến xã hội và không gian số, gắn với nâng cao chất lượng quản trị xã hội và chỉ số hạnh phúc của người dân. Quảng Ninh chú trọng phát triển VHNT xứng tầm với truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới; tăng cường bảo tồn, tôn tạo, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và các loại hình nghệ thuật truyền thống đang có nguy cơ mai một; phát triển đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.

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Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và sáng tạo văn hóa trên cơ sở khai thác lợi thế về di sản, du lịch, dịch vụ và nền tảng công nghệ cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, hướng tới xây dựng trung tâm văn hóa, nghệ thuật cấp vùng, trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực châu Á và thế giới.

Chương trình cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tập trung phát triển con người toàn diện và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Trong đó, phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu có thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của người dân; 90% thiết chế văn hóa cơ sở (trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn) hoạt động thường xuyên, hiệu quả; 100% học sinh, học viên, sinh viên được tiếp cận và tham gia thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa, qua đó bồi đắp nền tảng giá trị, hình thành nhân cách và khát vọng phát triển trong thế hệ trẻ.

Quảng Ninh lựa chọn hướng đi lấy văn hóa làm động lực phát triển kinh tế - xã hội thông qua xây dựng các thương hiệu sự kiện quy mô lớn. Trung bình mỗi năm, Quảng Ninh tổ chức từ 50 - 70 sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế và cấp tỉnh, cùng hàng trăm hoạt động tại cơ sở. Nhiều chương trình nghệ thuật có quy mô lớn được tổ chức thu hút từ 30.000 - 50.000 khán giả.

Đáng chú ý, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Ninh chào hè năm 2026 đã thu hút hơn 400.000 lượt người tham dự trực tiếp và hơn 100 triệu lượt tương tác trên các nền tảng số. Những con số này không chỉ phản ánh sức hút của các sự kiện văn hóa mà còn cho thấy hiệu quả của việc chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh và thúc đẩy phát triển du lịch theo đúng tinh thần Nghị quyết 80. Với quyết tâm chính trị cao cùng cách làm chủ động, sáng tạo, Quảng Ninh đang nỗ lực đưa văn hóa trở thành một trong những trụ cột phát triển quan trọng, góp phần cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.