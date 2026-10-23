Khối thi đua số 3, Bộ Quốc phòng: Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Ngày 23/10, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh, Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng (gồm các đơn vị: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không – Không quân và Cảnh sát biển Việt Nam) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2026, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, công tác TĐKT và phong trào TĐQT được các đơn vị trong Khối triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nền nếp, hiệu quả.

Các đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thi đua khen thưởng; đồng thời gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đất liền, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Các phong trào thi đua được hướng mạnh về cơ sở, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, đạt hiệu quả thực chất; trở thành động lực to lớn thúc đẩy các tập thể, cá nhân vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào phong trào TĐQT của toàn quân…

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đặc biệt, công tác khen thưởng đã được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua cao điểm, đột kích, chuyên đề, tập trung vào những nhiệm vụ trọng yếu, phức tạp, đặc thù của từng lực lượng, như: Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm - cứu nạn, phòng chống thiên tai và quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, vùng trời, biên giới quốc gia… Qua đó đã góp phần khích lệ tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ toàn Khối trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương những thành tích nổi bật của Khối thi đua số 3 đã đạt được trong năm 2026.

Nhận định tình hình thế giới và khu vực năm 2027 tiếp tục diễn biến phức tạp; trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn những khó khăn, thách thức đan xen… do đó đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình để tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống trên biên giới, vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ.

Bộ Tư lệnh BĐBP bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 3 năm 2027 cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị trong Khối cần tiếp tục tập trung thực hiện, như: Thi đua xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, quản lý tư tưởng và kỷ luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi nhiệm vụ...; tiếp tục chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình ở cơ sở, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ gian khổ. Kết quả thi đua cần gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân…

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 3 năm 2027 cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.