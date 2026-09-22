Lá cờ đầu trong phong trào thi đua

Từ đầu năm đến nay, Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh đã luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

CBCS Biên phòng trong buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Phòng Tham mưu là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố chỉ đạo về công tác tác chiến; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xây dựng kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); trực SSCĐ và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác... Dù khối lượng nhiệm vụ lớn, Phòng luôn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp và phát huy hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng. Nhờ đó, trong những năm qua, đơn vị đã hoàn thành toàn diện mọi mặt công tác, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Xác định công tác “tham mưu phải đi trước một bước” là yêu cầu xuyên suốt, nên ngay từ những ngày đầu năm nay, hưởng ứng các phong trào thi đua do đơn vị phát động, cán bộ Phòng Tham mưu đã tăng cường công tác thu thập thông tin, nghiên cứu và đánh giá sát đúng tình hình trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển của thành phố. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm không để xảy ra thế bị động, bất ngờ.

Trên tuyến cửa khẩu, lối mở và cảng biển, Phòng hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng quy trình quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm tra, giám sát biên phòng. Cùng với đó, công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân cũng được tham mưu triển khai hiệu quả. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, xây dựng đường biên giới hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế địa phương.

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh, trao cờ thi đua cho Phòng Tham mưu.

Không chỉ nhạy bén trong công tác bảo vệ chủ quyền, Phòng Tham mưu còn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện. Đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện, bảo đảm nội dung ngắn gọn, súc tích và bám sát diễn biến thực tiễn. Chế độ trực SSCĐ luôn được duy trì nghiêm ngặt, gắn liền với mục tiêu xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật thép. Thông qua các đợt tập huấn và rèn luyện cường độ cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phòng đã tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố triển khai an toàn, hiệu quả hệ thống giao ban trực tuyến trên mạng quân sự, kết nối Ban Chỉ huy với các đồn biên phòng.

Các ứng dụng nghiệp vụ, kiểm soát xuất nhập cảnh và hệ thống quản lý, kiểm soát tàu cá được khai thác phục vụ kiểm tra người, phương tiện trên khu vực biên giới biển. Phòng cũng tiếp nhận, bàn giao chữ ký số, hướng dẫn chỉ huy các đồn biên phòng ký số cá nhân trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong quân đội. Những công việc này góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động của lực lượng.

Thượng tá Nguyễn Quang Doanh, Phó Tham mưu trưởng BĐBP thành phố Quảng Ninh cho biết: Để đạt được kết quả trên, trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, Phòng Tham mưu luôn tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp, coi trọng công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến. Phòng còn kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua đột xuất, gắn thi đua với làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.