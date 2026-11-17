Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh tổng kết Phong trào “Bình dân học vụ số”

Sáng 17/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trong lực lượng vũ trang thành phố (2025-2026). Dự hội nghị có Đại tá Đặng Văn Hòa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua 2 năm triển khai, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện phong trào đồng bộ, chặt chẽ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai bằng nhiều hình thức, gắn với sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, giáo dục chính trị và các hoạt động thi đua. Các cơ quan, đơn vị chú trọng phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức học tập, kiểm tra, đánh giá trên nền tảng quản lý học tập QLMS; hướng dẫn khai thác các phần mềm, ứng dụng dùng chung và sử dụng thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Nổi bật, 100% quân nhân đăng ký tài khoản học tập, tham gia các nội dung phổ cập kỹ năng số và dự thi, hoàn thành chỉ tiêu do Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 giao. Năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố rà soát, cập nhật và kiện toàn 1.185 tài khoản trên nền tảng QLMS; 66/66 đầu mối tham gia học tập. Mạng truyền số liệu quân sự được kết nối đến 54/54 Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và 3 trung đoàn, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ tiếp cận, khai thác các nền tảng số trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, phong trào đã thúc đẩy tinh thần tự học, nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ. Năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố công nhận 23 sáng kiến, giải pháp, trong đó có 16 sáng kiến và 7 cải tiến kỹ thuật. Nhiều sản phẩm số được nghiên cứu, xây dựng và đưa vào ứng dụng thực tiễn như phần mềm quản lý tư tưởng quân nhân, công cụ hỗ trợ soạn thảo, kiểm tra thể thức văn bản, trang học tập điện tử phục vụ giáo dục chính trị và phần mềm quản lý thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Việc ứng dụng kỹ năng số từng bước đi vào nền nếp, phục vụ thiết thực công tác tham mưu, quản lý, chỉ huy, điều hành, huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. 100% văn bản nội bộ được xử lý trên môi trường điện tử; các mô hình “Đại sứ số”, “Cơ quan số, đơn vị số”, “Tổ tư vấn kỹ năng số” được duy trì, góp phần hình thành văn hóa số trong lực lượng vũ trang thành phố.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như hạ tầng công nghệ thông tin ở một số đơn vị cơ sở còn thiếu; kỹ năng khai thác nền tảng, phần mềm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa đồng đều; đội ngũ tư vấn kỹ năng số chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa có lực lượng chuyên trách.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xác định tiếp tục duy trì phong trào thường xuyên, thực chất, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo; phấn đấu 100% quân nhân được học tập, đánh giá và đạt yêu cầu về kỹ năng số. Đồng thời, chú trọng đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, đổi mới nội dung, phương pháp phổ cập; phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả, gắn chuyển đổi số với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh đã khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026.