Kịp thời giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong ca-bin sau tai nạn giao thông

Khoảng 12 giờ 20 ngày 24-8, tại khu vực trên đường Phạm Văn Đồng, xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải, khiến một người bị thương, mắc kẹt trong ca-bin và không thể tự thoát ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận vị trí nạn nhân bị mắc kẹt.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải BKS 92C-XXX.83 lưu thông theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng thì xảy ra va chạm với xe tải BKS 92C-XXX.30 đang di chuyển cùng chiều. Cú va chạm khiến phần đầu một xe tải bị biến dạng nghiêm trọng, một nạn nhân bị thương và mắc kẹt bên trong ca-bin.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn.

Sau khi trinh sát, đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị thủy lực chuyên dụng cắt, banh các cấu kiện bị biến dạng của ca-bin để tạo khoảng trống, tiếp cận nạn nhân. Trong suốt quá trình cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ đồng thời trấn an, động viên, ổn định tinh thần nạn nhân.

Với tinh thần khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng và thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa nạn nhân ra khỏi ca-bin an toàn, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục cấp cứu, điều trị.