Kịp thời giải cứu người mắc kẹt trong ô tô sau tai nạn

Khoảng 23h45 ngày 23-8, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai nhận tin báo xảy ra vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trấn Biên, có người bị mắc kẹt trong ô tô.

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị nhanh chóng điều động 13 cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu nạn, cứu hộ và xe chỉ huy đến hiện trường.

Khi tiếp cận, lực lượng cứu nạn xác định nạn nhân N.T.H. (60 tuổi) đang bị mắc kẹt trong cabin, bị chấn thương và có biểu hiện hoảng loạn. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng ổn định tinh thần nạn nhân, đồng thời phối hợp với lực lượng y tế hỗ trợ trong quá trình giải cứu.

Do nạn nhân mắc kẹt trong cabin, lực lượng cứu nạn phải sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng như: banh thủy lực, cắt thủy lực và máy cắt tay để mở đường tiếp cận. Các thao tác được triển khai thận trọng, bảo đảm an toàn cho nạn nhân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau khoảng 80 phút triển khai cứu nạn, đến khoảng 1h15 ngày 24-8, nạn nhân được đưa ra khỏi cabin an toàn và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để cấp cứu, điều trị.