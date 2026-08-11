Mở hành lang kết nối, mở dư địa phát triển

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Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà: Vành đai 5 - Hải Phòng - Hạ Long sẽ mở rộng không gian phát triển liên vùng
Xây dựng Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội là chủ trương hợp lý, phù hợp yêu cầu tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển cho Hà Nội, cũng như các địa phương trong Vùng Thủ đô. Sau khi Luật Thủ đô được thông qua, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường liên kết giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng, trong đó hạ tầng giao thông giữ vai trò quan trọng hàng đầu.
Việc đầu tư Vành đai 5 không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội, mà còn tạo thêm dư địa, động lực phát triển cho các địa phương, đồng thời góp phần giảm áp lực tập trung đầu tư vào khu vực trung tâm Thủ đô. Từ thực tế tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long đang phát huy hiệu quả, Vành đai 5 cần được quan tâm ngay từ bước chủ trương đầu tư đến khả năng kết nối với các tuyến cao tốc liên vùng, trong đó nghiên cứu kết nối tuyến Hạ Long - Hải Phòng với Vành đai 5.
Việc định hướng và mở sẵn khả năng kết nối sẽ tạo điều kiện để Quảng Ninh và các địa phương chủ động triển khai các tuyến kết nối khi có chủ trương đầu tư, tăng tính liên thông của mạng lưới cao tốc và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng. Nếu kết nối thuận lợi với Vành đai 5, hệ thống giao thông từ biển, cửa khẩu quốc tế qua Quảng Ninh, Hải Phòng có thể liên thông tốt hơn với các địa phương trong Vùng Thủ đô. Đây không chỉ tạo thêm cơ hội phát triển cho Quảng Ninh, mà còn góp phần tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án Vành đai 5.
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PGS.TS. Hoàng Vĩnh Hưng, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: Mở thêm một hành lang phát triển chiến lược kết nối Quảng Ninh với Vùng Thủ đô
Việc nghiên cứu bổ sung tuyến đường kết nối cao tốc Hải Phòng - Hạ Long với tuyến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô cần được nhìn nhận ở tầm chiến lược, không đơn thuần là bổ sung thêm một tuyến giao thông. Giá trị lớn hơn của tuyến đường là tạo ra một hành lang phát triển mới, tăng cường liên kết không gian giữa Quảng Ninh với Vùng Thủ đô và các trung tâm kinh tế lớn của khu vực phía Bắc.
Quảng Ninh có lợi thế rất lớn khi những năm qua đã hình thành hệ thống cao tốc xuyên suốt từ Hải Phòng qua Hạ Long, Vân Đồn đến Móng Cái, kết nối trực tiếp với cửa khẩu, cảng biển, sân bay và các KKT, KCN. Tuy nhiên, để phát huy đầy đủ vị thế của Quảng Ninh trong cấu trúc phát triển vùng, cần tiếp tục mở thêm các hướng kết nối ngang, nhất là với không gian Vùng Thủ đô. Khi cao tốc Hải Phòng - Hạ Long được kết nối thuận lợi với Vành đai 5, Quảng Ninh sẽ có thêm một cửa ngõ trực tiếp tham gia mạng lưới giao thông liên vùng, qua đó tăng khả năng kết nối với các trung tâm công nghiệp, logistics, đô thị lớn của vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô.
Điều đáng chú ý là giao thông đi trước sẽ dẫn dắt sự phát triển của không gian. Một tuyến đường mới không chỉ làm giảm khoảng cách và thời gian di chuyển mà có khả năng hình thành những không gian kinh tế mới dọc hành lang giao thông. Đối với Quảng Ninh, tuyến kết nối này sẽ tạo thêm điều kiện mở rộng không gian phát triển về phía Tây, tăng khả năng liên kết giữa các khu vực đô thị, công nghiệp, dịch vụ của Quảng Ninh với Hải Phòng và các địa phương trong Vùng Thủ đô; đồng thời tạo thêm dư địa bố trí các chức năng công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, dịch vụ và đô thị.
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Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Xuân Điệp: Hoàn thiện mạng lưới giao thông đa hướng, tạo dư địa phát triển mới cho Quảng Ninh
Những năm qua, Quảng Ninh kiên trì quan điểm lấy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông làm một trong những đột phá chiến lược. Hệ thống cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái đã tạo nên trục giao thông xuyên suốt toàn tỉnh, kết nối Quảng Ninh với Hải Phòng và Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, Quảng Ninh cần một mạng lưới giao thông không chỉ xuyên suốt theo chiều dài mà còn phải đa hướng, đa kết nối và liên thông mạnh hơn với các hành lang kinh tế quốc gia.
Vì vậy, việc bổ sung tuyến đường kết nối cao tốc Hải Phòng - Hạ Long với Vành đai 5 - Vùng Thủ đô có ý nghĩa rất quan trọng. Tuyến đường sẽ tạo thêm hướng kết nối trực tiếp giữa Quảng Ninh với mạng lưới giao thông Vùng Thủ đô, tăng tính liên hoàn giữa các tuyến cao tốc và các trục giao thông quốc gia; đồng thời góp phần phân bổ hợp lý lưu lượng vận tải, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa giữa Quảng Ninh với các trung tâm sản xuất, tiêu dùng lớn của miền Bắc.
Nhưng giá trị của tuyến đường không chỉ nằm ở giao thông. Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm là khả năng mở rộng không gian phát triển của Quảng Ninh về phía Tây. Khi có thêm một trục kết nối chiến lược, khả năng tiếp cận các KCN, KKT, khu đô thị, cảng biển và các trung tâm logistics sẽ được nâng lên. Những khu vực có quỹ đất và tiềm năng phát triển dọc hành lang giao thông sẽ có điều kiện được khai thác hiệu quả hơn, qua đó tạo thêm không gian cho phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics.
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Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Trương Mạnh Hùng: Mở thêm dư địa phát triển công nghiệp Quảng Ninh
Việc nghiên cứu kết nối Vành đai 5 - Vùng Thủ đô với Quảng Ninh có ý nghĩa rất lớn đối với mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư của Quảng Ninh. Quảng Ninh đang định hướng phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp theo hướng trở thành những trung tâm sản xuất, logistics và dịch vụ công nghiệp quy mô lớn, gắn với chuyển đổi xanh, công nghệ cao và nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Trong bối cảnh đó, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chính là một trong những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của các KCN. Nếu hình thành được kết nối thuận lợi từ Vành đai 5 đến Quảng Ninh, hàng hóa từ các KCN của tỉnh sẽ có thêm một hướng lưu thông trực tiếp tới các trung tâm kinh tế lớn của vùng, đồng thời kết nối hiệu quả hơn với cảng biển, sân bay, cửa khẩu và các trung tâm logistics.
Điều này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đặc biệt, kết nối này có thể tạo thêm dư địa để Quảng Ninh phát triển các KCN ở khu vực phía Tây, gắn với hành lang Hạ Long - Hải Phòng - Vùng Thủ đô. Đây cũng là hướng phù hợp với việc tỉnh đang định hình các trục giao thông mới nhằm thúc đẩy công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ tại khu vực phía Tây.
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Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Tiểu vùng trục cao tốc phía Đông Phạm Văn Thể: Tạo thêm niềm tin, mở ra nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mới cho cộng đồng doanh nghiệp
Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi kỳ vọng tuyến cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội khi được đầu tư sẽ tạo thêm một trục giao thông chiến lược, mở rộng đáng kể không gian phát triển cho doanh nghiệp Quảng Ninh. Đây không đơn thuần là câu chuyện rút ngắn thời gian đi lại, mà quan trọng hơn là mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, kết nối với các trung tâm sản xuất, logistics, tiêu dùng lớn của miền Bắc. Khi kết nối thuận lợi hơn, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư các dự án mới, tổ chức lại mạng lưới cung ứng và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất của khu vực. Đặc biệt, với lợi thế về cảng biển, cửa khẩu, sân bay và các khu công nghiệp, Quảng Ninh có thể trở thành điểm kết nối quan trọng giữa các trung tâm công nghiệp phía Tây Bắc, vùng Thủ đô với không gian kinh tế biển và thị trường quốc tế.
Chúng tôi cũng kỳ vọng hạ tầng giao thông mới sẽ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả lưu thông nguyên liệu, hàng hóa, qua đó giúp doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Đây sẽ là động lực quan trọng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh và hình thành những liên kết bền chặt hơn trong chuỗi cung ứng. Với cộng đồng doanh nghiệp, một Quảng Ninh có hạ tầng kết nối đồng bộ, liên thông và hiện đại sẽ tạo thêm niềm tin, mở ra nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mới, qua đó góp phần đưa các doanh nghiệp và Quảng Ninh song hành phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn trong giai đoạn phát triển mới.
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TS Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa: Hạ tầng giao thông sẽ giúp phát huy giá trị di sản trong một không gian phát triển rộng lớn hơn
Quảng Ninh có một hệ thống di sản rất đặc biệt, từ di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể đến những giá trị văn hóa phi vật thể được hình thành qua lịch sử lâu dài. Khi kết nối giao thông với Hải Phòng, Hà Nội và các địa phương trong vùng được rút ngắn, dòng khách, dòng đầu tư và các hoạt động giao lưu văn hóa cũng sẽ thuận lợi hơn. Đây là điều kiện để các di sản không chỉ được bảo tồn tại chỗ mà còn có thể được kết nối thành những sản phẩm, tuyến và không gian văn hóa - du lịch có sức hấp dẫn lớn hơn.
Từ góc độ bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tôi cho rằng việc Quảng Ninh đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 không chỉ có ý nghĩa về giao thông, kinh tế mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho các giá trị văn hóa, lịch sử và di sản của địa phương.
Tuy nhiên, tôi cho rằng trong quá trình quy hoạch và triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, yếu tố di sản cần được đặt ngay từ đầu trong bài toán phát triển. Không nên chờ đến khi dự án triển khai mới tính đến việc bảo vệ di sản. Cần đánh giá đầy đủ tác động của tuyến đường đối với cảnh quan, không gian văn hóa và các khu vực có giá trị lịch sử; đồng thời lựa chọn phương án tuyến, tổ chức không gian và các điểm kết nối phù hợp để vừa bảo đảm yêu cầu phát triển, vừa giữ được tính toàn vẹn của các giá trị di sản. Nếu làm tốt, hạ tầng giao thông sẽ không đối lập với bảo tồn, mà trở thành một công cụ giúp di sản được tiếp cận, được nhận diện và phát huy giá trị trong một không gian phát triển rộng lớn hơn.
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Phó Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Ngân Long Lương Gia Minh: Tăng sức hấp dẫn của Quảng Ninh đối với các nhà đầu tư mới
Là doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, xuất khẩu lớn qua Cửa khẩu Móng Cái, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc Quảng Ninh mở thêm các tuyến kết nối giao thông chiến lược với Hải Phòng và vùng thủ đô. Đối với những doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chúng tôi không chỉ cần một tuyến đường thuận lợi đến cửa khẩu, mà cần một mạng lưới giao thông có khả năng kết nối nhanh, trực tiếp với các trung tâm công nghiệp, cảng biển, sân bay và các vùng sản xuất lớn.
Vì vậy, đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5, theo tôi, là một định hướng rất đáng kỳ vọng. Nếu được đầu tư đồng bộ, tuyến đường này sẽ mở thêm một hành lang vận tải chiến lược, giúp rút ngắn thời gian lưu chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và tăng tính ổn định của chuỗi cung ứng.
Tôi cho rằng khi Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện các tuyến kết nối liên vùng, lợi thế về cửa khẩu, cảng biển và hệ thống khu công nghiệp sẽ được phát huy mạnh hơn. Đây không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đang hoạt động mà còn làm tăng sức hấp dẫn của Quảng Ninh đối với các nhà đầu tư mới.
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Ông Nguyễn Văn Nhanh (thôn Tam Thịnh, xã Tiên Yên): Quảng Ninh có thêm động lực để phát triển nhanh, bền vững
Qua nắm bắt các thông tin được tuyên truyền rộng khắp trên báo chí và mạng xã hội, tôi cho rằng việc đầu tư tuyến đường kết nối Quảng Ninh với Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa rất thiết thực. Khi giao thông thuận lợi, thời gian di chuyển được rút ngắn thì việc đi lại, giao thương, học tập, làm việc giữa Quảng Ninh với Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên và các địa phương trong Vùng Thủ đô Hà Nội cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Tôi kỳ vọng tuyến đường không chỉ tạo thêm một lựa chọn về giao thông, mà còn mở ra một không gian phát triển mới. Người dân có thể tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ, cơ hội việc làm, thị trường; hàng hóa, sản phẩm của Quảng Ninh cũng có điều kiện đến với các thị trường lớn nhanh hơn, thuận lợi hơn. Khi các địa phương được kết nối chặt chẽ, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho người dân cũng sẽ nhiều hơn.
Điều chúng tôi mong muốn là những tuyến giao thông chiến lược như thế này sớm được triển khai đồng bộ, để Quảng Ninh thực sự kết nối nhanh chóng, thuận tiện với các trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc. Từ đó, người dân được hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng, doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển và Quảng Ninh có thêm động lực để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.