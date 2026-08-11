Mở hành lang kết nối, mở dư địa phát triển

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà: Vành đai 5 - Hải Phòng - Hạ Long sẽ mở rộng không gian phát triển liên vùng

Xây dựng Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội là chủ trương hợp lý, phù hợp yêu cầu tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển cho Hà Nội, cũng như các địa phương trong Vùng Thủ đô. Sau khi Luật Thủ đô được thông qua, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường liên kết giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng, trong đó hạ tầng giao thông giữ vai trò quan trọng hàng đầu.

Việc đầu tư Vành đai 5 không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội, mà còn tạo thêm dư địa, động lực phát triển cho các địa phương, đồng thời góp phần giảm áp lực tập trung đầu tư vào khu vực trung tâm Thủ đô. Từ thực tế tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long đang phát huy hiệu quả, Vành đai 5 cần được quan tâm ngay từ bước chủ trương đầu tư đến khả năng kết nối với các tuyến cao tốc liên vùng, trong đó nghiên cứu kết nối tuyến Hạ Long - Hải Phòng với Vành đai 5.

Việc định hướng và mở sẵn khả năng kết nối sẽ tạo điều kiện để Quảng Ninh và các địa phương chủ động triển khai các tuyến kết nối khi có chủ trương đầu tư, tăng tính liên thông của mạng lưới cao tốc và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng. Nếu kết nối thuận lợi với Vành đai 5, hệ thống giao thông từ biển, cửa khẩu quốc tế qua Quảng Ninh, Hải Phòng có thể liên thông tốt hơn với các địa phương trong Vùng Thủ đô. Đây không chỉ tạo thêm cơ hội phát triển cho Quảng Ninh, mà còn góp phần tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án Vành đai 5.