Thiết kế trường mầm non đẹp, hiện đại - Mẫu, xu hướng & Báo giá chi tiết

Thiết kế trường mầm non hiện nay không chỉ chú trọng màu sắc mà cần đảm bảo an toàn, khoa học, thuận tiện vận hành và phù hợp phương pháp giáo dục. Kiến trúc cần đáp ứng đồng thời nhu cầu của trẻ, giáo viên, phụ huynh và hiệu quả đầu tư, qua đó tạo môi trường học tập thân thiện và xây dựng niềm tin với phụ huynh.

Thiết kế trường mầm non cần đáp ứng những gì?

Thiết kế trường mầm non cần cân bằng 4 yếu tố: an toàn, công năng, trải nghiệm và hiệu quả vận hành. Kiến trúc sư cần tính toán quy mô, số lớp, khu vui chơi, phòng chức năng, bếp ăn và giao thông nội bộ, đồng thời hạn chế giao cắt giữa trẻ – phụ huynh – giáo viên – hậu cần. Với trường tư thục, tổ chức không gian hợp lý còn giúp tối ưu chi phí đầu tư và hiệu quả khai thác.

Xu hướng thiết kế trường mầm non hiện nay

Không gian xanh, gần gũi thiên nhiên: Ưu tiên sân vườn, cây xanh, khu trải nghiệm, sân chơi ngoài trời và không gian bán ngoài trời, kết hợp hiên, mái che, giếng trời để tăng ánh sáng, thông gió và bóng mát.

Thiết kế lấy trẻ làm trung tâm: Không gian phù hợp với chiều cao, khả năng di chuyển và nhu cầu khám phá của trẻ; bố trí các góc đọc sách, nghệ thuật, âm nhạc, khoa học, vận động và ưu tiên không gian linh hoạt.

Phù hợp phương pháp giáo dục: Montessori, Reggio Emilia và STEAM có yêu cầu không gian khác nhau. Vì vậy, chủ đầu tư nên xác định mô hình giáo dục ngay từ đầu để kiến trúc sư tổ chức mặt bằng và công năng phù hợp.

Thiết kế trường mầm non tư thục: Đẹp nhưng phải dễ vận hành

Với trường mầm non tư thục, kiến trúc còn góp phần xây dựng thương hiệu giáo dục qua mặt tiền, cổng, sảnh, màu sắc và cảnh quan. Tuy nhiên, hình thức cần đi cùng công năng và an toàn. Thiết kế nên đảm bảo phòng học đủ sáng, thông thoáng, khu vui chơi, vệ sinh, bếp ăn, giao thông, PCCC và khả năng quan sát trẻ, đồng thời cân bằng giữa thẩm mỹ, giáo dục, an toàn và chi phí đầu tư.

Tiêu chuẩn thiết kế trường mầm non

Thiết kế trường mầm non cần đáp ứng các quy chuẩn xây dựng, PCCC và yêu cầu an toàn hiện hành, đồng thời đảm bảo công năng, diện tích, ánh sáng, thông gió, vệ sinh, sân chơi và giao thông phù hợp với trẻ em.

KTS Phan Đình Kha và kinh nghiệm thiết kế công trình giáo dục

Khi chọn đơn vị thiết kế trường mầm non, chủ đầu tư nên ưu tiên năng lực kiến trúc sư và kinh nghiệm thực tế. Thạc sĩ – KTS Phan Đình Kha có kinh nghiệm với hơn 1.000 công trình, là thành viên nhóm tác giả Nhà ga hàng không Liên Khương – Giải Nhất Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2010 và đã tham gia nhiều dự án giáo dục.

Với công trình trường học, kinh nghiệm cần thể hiện ở khả năng tổ chức công năng, giao thông, ánh sáng, thông gió, sân chơi, bếp, vệ sinh, PCCC và an toàn cho trẻ, phù hợp với từng quy mô và mô hình giáo dục.

Các loại công trình trường mầm non phổ biến hiện nay

Trường mầm non tư thục, công lập.

Trường mầm non độc lập, quy mô nhỏ.

Trường mầm non kết hợp nhà ở.

Trường mầm non trong khu đô thị.

Trường mầm non song ngữ, quốc tế.

Trường mầm non Montessori, STEAM.

Trường mầm non kết hợp nhóm trẻ, nhà trẻ.

An toàn phải được tính từ bản vẽ

An toàn trường mầm non cần được tính ngay từ khâu thiết kế, đặc biệt tại cầu thang, lan can, ban công, cửa, hành lang, sàn, sân chơi và hệ thống điện. Vật liệu nên dễ vệ sinh, chống trơn trượt và phù hợp với trẻ nhỏ. PCCC, thoát nạn, điện, cấp thoát nước, thông gió và chiếu sáng cũng cần được phối hợp đồng bộ.

Chi phí thiết kế trường mầm non phụ thuộc vào đâu?

Chi phí thiết kế trường mầm non thường khoảng 250.000–500.000 đồng/m², tùy quy mô và phạm vi hồ sơ; các dự án yêu cầu thiết kế nâng cao có thể 600.000–1.800.000 đồng/m². Giá phụ thuộc diện tích, số tầng, kiến trúc, nội thất, cảnh quan, PCCC và mức độ chi tiết hồ sơ.

Quy trình thiết kế trường mầm non

Một quy trình có thể triển khai theo các bước:

Khảo sát khu đất → xác định quy mô → phân tích nhu cầu → lập công năng → thiết kế kiến trúc → thiết kế nội thất, cảnh quan → triển khai kỹ thuật → phối hợp PCCC, điện nước → hoàn thiện hồ sơ → hỗ trợ thi công.

Chủ đầu tư nên cung cấp sớm các thông tin về diện tích đất, số trẻ dự kiến, số lớp, độ tuổi, mô hình giáo dục, ngân sách và định hướng phát triển. Đây là cơ sở để kiến trúc sư xây dựng phương án sát với nhu cầu thực tế.

Lựa chọn đơn vị thiết kế trường mầm non

Một đơn vị chuyên nghiệp không chỉ cung cấp phối cảnh mà cần có khả năng tư vấn quy hoạch, công năng, kiến trúc, nội thất, cảnh quan và hồ sơ kỹ thuật.

Đặc biệt, với trường mầm non quốc tế, trường liên cấp hoặc dự án quy mô lớn, chủ đầu tư nên ưu tiên đội ngũ đã có kinh nghiệm với công trình giáo dục và hiểu cách tổ chức nhiều nhóm chức năng trong cùng một tổng thể.

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