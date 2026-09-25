Màng ghép Thành Tiến - In bao bì sản phẩm theo yêu cầu

In bao bì sản phẩm ngày càng được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, bảo vệ hàng hóa và xây dựng nhận diện thương hiệu. Với nhu cầu đa dạng về chất liệu, kích thước, kiểu dáng và nội dung in, Màng ghép Thành Tiến cung cấp các giải pháp sản xuất và in bao bì theo yêu cầu cho nhiều nhóm ngành hàng như thực phẩm, nông sản, cà phê, trà, bánh kẹo và các sản phẩm tiêu dùng.

1. Màng ghép Thành Tiến – Đơn vị in bao bì theo yêu cầu

Màng ghép Thành Tiến hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và in ấn bao bì, cung cấp các giải pháp đóng gói dựa trên đặc điểm sản phẩm và nhu cầu sử dụng của từng doanh nghiệp.

Dịch vụ in bao bì sản phẩm được triển khai với nhiều lựa chọn về vật liệu, kích thước, kiểu dáng và phương án gia công. Khách hàng có thể trao đổi về khối lượng sản phẩm, yêu cầu bảo quản và hình thức đóng gói để lựa chọn quy cách phù hợp.

Trong quá trình phát triển sản phẩm, bao bì vừa có chức năng chứa đựng, bảo vệ, vừa góp phần thể hiện hình ảnh thương hiệu. Thiết kế đồng bộ, thông tin rõ ràng và hình ảnh in phù hợp có thể giúp sản phẩm tạo sự nhất quán khi phân phối tại cửa hàng, siêu thị hoặc các kênh bán hàng trực tuyến.

Màng ghép Thành Tiến hỗ trợ khách hàng từ khâu tư vấn vật liệu, kiểm tra thiết kế đến in ấn và gia công thành phẩm.

2. Đa dạng giải pháp in bao bì cho nhiều ngành hàng

Tùy đặc điểm sản phẩm và yêu cầu đóng gói, doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều loại bao bì sản phẩm với cấu trúc và kiểu dáng khác nhau.

In bao bì màng ghép phức hợp: Được cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu như PET, AL, PA, PE hoặc các lớp màng khác. Việc kết hợp vật liệu được cân nhắc dựa trên yêu cầu về độ bền, khả năng hàn kín, cản ẩm, cản sáng và cản khí của từng sản phẩm.

In túi zipper: Túi zipper có khóa kéo, thuận tiện cho việc đóng mở nhiều lần và phù hợp với nhiều sản phẩm bán lẻ như cà phê, trà, hạt dinh dưỡng, thực phẩm khô và phụ kiện.

In túi hút chân không: Túi hút chân không thường sử dụng các cấu trúc màng có độ bền cơ học và khả năng hàn kín phù hợp với phương thức hút chân không, được ứng dụng cho thực phẩm tươi, thực phẩm chế biến, thủy hải sản và một số sản phẩm đông lạnh.

In bao bì nilon/nhựa: Bên cạnh các dòng màng ghép, Màng ghép Thành Tiến cũng cung cấp các giải pháp bao bì nhựa như PE, PP và những cấu trúc phù hợp với nhu cầu đóng gói thông thường.

Tùy từng sản phẩm, cấu trúc bao bì màng ghép có thể được điều chỉnh về số lớp, độ dày và vật liệu nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng thực tế.

3. Ưu điểm khi in bao bì màng ghép tại Màng ghép Thành Tiến

· Sản xuất trực tiếp: Hạn chế các khâu trung gian, thuận tiện trao đổi quy cách và yêu cầu sản xuất.

· Đa dạng chất liệu: Có nhiều lựa chọn về cấu trúc màng ghép phù hợp với từng loại sản phẩm.

· Tư vấn theo sản phẩm: Hỗ trợ lựa chọn chất liệu, độ dày và kiểu dáng dựa trên nhu cầu đóng gói thực tế.

· In ấn theo thương hiệu: Có thể in logo, tên thương hiệu, hình ảnh, thông tin sản phẩm, mã QR và mã vạch.

· Đa dạng kiểu dáng: Sản xuất túi zipper, túi đáy đứng, túi ép 3 biên, túi xếp hông và bao bì dạng cuộn.

· Hỗ trợ thiết kế: Tư vấn và hỗ trợ kiểm tra file trước khi đưa vào sản xuất.

· Kiểm tra thành phẩm: Thành phẩm được kiểm tra về ngoại quan, kích thước, chất lượng in và đường hàn trước khi đóng gói.

· Giao hàng toàn quốc: Phục vụ khách hàng tại TPHCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác.

Ngoài yếu tố bảo quản, in ấn bao bì còn giúp doanh nghiệp tạo sự khác biệt trên thị trường. Một thiết kế đồng bộ có thể hỗ trợ nhận diện thương hiệu và giúp khách hàng dễ dàng ghi nhớ sản phẩm.

4. Quy trình sản xuất và in bao bì tại xưởng

Quy trình sản xuất bao bì được triển khai theo từng bước từ tiếp nhận thông tin đến hoàn thiện và giao hàng.

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu

Khách hàng cung cấp thông tin về sản phẩm, khối lượng đóng gói, kích thước dự kiến, số lượng và kiểu bao bì mong muốn.

Bước 2: Tư vấn chất liệu và quy cách

Dựa trên đặc điểm sản phẩm, đơn vị sản xuất tư vấn cấu trúc màng, độ dày, kiểu dáng và các yêu cầu gia công liên quan.

Bước 3: Thiết kế và kiểm tra file

File thiết kế được kiểm tra về kích thước, màu sắc, nội dung và vị trí các chi tiết trước khi đưa vào sản xuất. Với khách hàng chưa có file hoàn chỉnh, có thể trao đổi để được hỗ trợ về quy cách thiết kế.

Bước 4: In và ghép màng

Màng được in theo thiết kế đã thống nhất, sau đó ghép các lớp vật liệu theo cấu trúc yêu cầu.

Bước 5: Tạo túi và gia công

Tùy kiểu dáng, bao bì được cắt, hàn nhiệt, tạo đáy, gắn zipper hoặc thực hiện các công đoạn gia công khác.

Bước 6: Kiểm tra và giao hàng

Thành phẩm được kiểm tra về ngoại quan, kích thước, chất lượng in và đường hàn trước khi đóng gói và giao đến khách hàng.

Thời gian sản xuất có thể thay đổi tùy quy cách, số lượng, thiết kế và kế hoạch sản xuất của từng đơn hàng. Doanh nghiệp nên trao đổi trực tiếp để xác nhận tiến độ cụ thể.

5. Màng ghép Thành Tiến – Đồng hành cùng doanh nghiệp trong giải pháp bao bì

Với định hướng sản xuất và in ấn bao bì theo nhu cầu, Màng ghép Thành Tiến hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu tư vấn vật liệu, lựa chọn quy cách, kiểm tra thiết kế đến gia công thành phẩm.

Doanh nghiệp có nhu cầu tìm địa chỉ in bao bì, cần tư vấn cấu trúc vật liệu hoặc muốn đặt sản xuất theo kích thước riêng có thể liên hệ trực tiếp với Màng ghép Thành Tiến để trao đổi thông tin cụ thể.

BAO BÌ MÀNG GHÉP THÀNH TIẾN

· TPHCM: 77 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

· Hà Nội: 75a đường Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

· Hotline: 0989748192 (Ms. Huyền)

· Email đặt hàng: info@inthanhtien.com

· Website: https://mangghepthanhtien.com

Màng ghép Thành Tiến tiếp nhận yêu cầu về chất liệu, kích thước, kiểu dáng và nội dung in để tư vấn phương án bao bì phù hợp với từng sản phẩm. Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp để trao đổi nhu cầu và nhận thông tin sản xuất chi tiết.