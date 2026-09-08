Ban Tuyên giáo Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Ngũ

Ngày 7/9, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Ngũ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, xã Đông Ngũ đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới, triển khai đồng bộ. Công tác tổ chức, cán bộ, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm được thực hiện đúng quy trình; công tác phát triển đảng viên được quan tâm; việc làm sạch cơ sở dữ liệu đảng viên đạt 100%. Công tác tuyên giáo, dân vận, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai chủ động, đồng bộ. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 30.275 triệu đồng, đạt 66,2% dự toán tỉnh giao. Đến ngày 28/8/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 102.497 triệu đồng, bằng 116% kế hoạch vốn đầu năm.

Các dự án đầu tư công được tập trung triển khai. 7/7 dự án chuyển tiếp đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; 18/18 dự án khởi công mới năm 2026 đã được triển khai, trong đó 5 dự án đã hoàn thành và 13 dự án đang tiếp tục thi công. Trong 8 tháng đầu năm, xã thành lập mới 2 hợp tác xã, 217 hộ kinh doanh, hỗ trợ thành lập mới 9 doanh nghiệp, đạt 75% kế hoạch năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Xã tổ chức thành công Giải Thể thao xã Đông Ngũ lần thứ nhất, Đại hội Thể dục thể thao xã năm 2026 và đạt Giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi thiết kế mô hình trình diễn, diễu hành trong Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2026.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao; 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp, không có học sinh bỏ học. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai hiệu quả. Đến hết ngày 5/9/2026, toàn xã đã khám sức khỏe cho 14.006/18.365 người, đạt 76,26%, phấn đấu hoàn thành 100% trước ngày 30/9/2026. Công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; tỷ lệ văn bản ký số đạt 84%. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được triển khai tích cực.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã Đông Ngũ hiện đạt 6/10 tiêu chí và 38/47 chỉ tiêu, phấn đấu đến hết năm 2027 hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đề nghị xã Đông Ngũ tiếp tục rà soát các nhiệm vụ thành phố giao từ đầu năm, tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch; làm tốt công tác tư tưởng, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh điểm nóng, tụ điểm phức tạp, giữ vững địa bàn sạch ma túy. Xã cần tập trung lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, ban hành nghị quyết chuyên đề để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, du lịch, dịch vụ, cụm công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và kinh tế lâm nghiệp. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế dự phòng và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026.