Việt Nam, Hàn Quốc cùng nhau định hình tương lai, thúc đẩy các ngành công nghiệp mới

Sáng 8/9, tại Thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin Seok.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok và các thành viên của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, những người luôn dành tình cảm, tâm huyết và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất vinh dự là đoàn khách nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, với sự tham gia của đầy đủ đại diện các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ đã có các cuộc hội đàm, hội kiến rất thành công với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Thủ tướng Hàn Quốc. Hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề thiết thực, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy và mở ra những hướng hợp tác cụ thể giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Moon Jin Seok trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp; cho rằng, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam đã trở thành người bạn đặc biệt gần gũi của Hàn Quốc, quan hệ hai nước phát triển nhanh chóng và đã nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok đánh giá cao sự tiếp nối sôi nổi của các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước. Sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 8/2025 và chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung tháng 4/2026, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này của Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước.

Nhấn mạnh, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, các doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc như Samsung, LG, Hyundai Motor… tiếp tục mở rộng hiện diện và quy mô đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok kỳ vọng mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 sẽ được hiện thực hóa thuận lợi.

Ông cho biết Hàn Quốc cũng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam, qua đó tạo thêm những dấu ấn hợp tác mới, thiết thực và có tầm vóc trong giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hàn Quốc đánh giá cao việc hai Bộ Khoa học và Công nghệ và hai Bộ Ngoại giao đã ký Khung kế hoạch tổng thể hợp tác đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ vào tháng 4/2026 thông qua cầu nối Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc; kỳ vọng các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực sẽ mang lại kết quả thực chất.

Trong bối cảnh Việt Nam lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển quốc gia và thực thi Luật Trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok cho biết, Hàn Quốc mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực này.

Bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới việc chăm sóc y tế, cư trú đối với phụ nữ Việt Nam kết hôn hoặc ly hôn với người Hàn Quốc và con cái của các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok mong muốn hai nước cùng nỗ lực chăm lo cho thế hệ con cháu trong các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn.

Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok cũng đề xuất thành lập Nhóm hữu nghị thanh niên hai nước; tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá giữa nghị sĩ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn tình cảm và sự tâm huyết mà Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc; tin tưởng, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ tăng cường kết nối, đưa hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các nghị sĩ hai nước và hai Quốc hội đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc về tin cậy chính trị và ngoại giao đã rất tốt. Vấn đề đặt ra là tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các hoạt động hợp tác cần thiết thực, tạo ra kết quả thực chất; những thỏa thuận đã được ký kết thông qua các kênh Đảng, Chính phủ và Quốc hội cần được các bên "đeo bám đến cùng" để tổ chức thực hiện.

Ngay sau chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ làm việc với các cơ quan của Quốc hội về các kiến nghị, đề xuất của phía Hàn Quốc, những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ đôn đốc, yêu cầu giải quyết đến cùng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng về văn hóa gia đình, tinh thần hiếu học, lễ nghĩa và tình cảm chân thành.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn hai bên cần tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, quảng bá về đất nước, con người, văn hóa để nhân dân hai nước hiểu hơn về nhau, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc cho hợp tác và cùng phát triển.

Hoan nghênh việc tăng cường trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Trao đổi về khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam đã có Luật Trí tuệ nhân tạo và Quốc hội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời có chương trình ứng dụng AI riêng trong hoạt động của Quốc hội, được triển khai khoảng hơn một năm qua và mang lại hiệu quả rõ nét.

Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok bày tỏ hoàn toàn nhất trí với những yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Chủ tịch Quốc hội đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ông bày tỏ tin tưởng, qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước không chỉ trong đầu tư, thương mại mà cả hợp tác trong những lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và năng lượng.

Theo ông, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc không nên chỉ dừng lại ở việc Việt Nam là cơ sở sản xuất, cung ứng cho doanh nghiệp Hàn Quốc, mà hai nước cần trở thành những đối tác cùng nhau định hình tương lai và thúc đẩy các ngành công nghiệp mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên duy trì thường xuyên các cuộc gặp gỡ, trao đổi; nhấn mạnh, sau mỗi cuộc gặp đều có những mô hình, sản phẩm và hoạt động hợp tác mới.